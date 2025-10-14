Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια της Α' Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, καθώς και οι πιθανές διασταυρώσεις έως το Final-4 το μεσημέρι της Τρίτης (14/10).

Λίγα λεπτά μετά την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) πραγματοποίησε και την αντίστοιχη κλήρωση των Γυναικών. Από την κληρωτίδα προέκυψαν τα ζευγάρια της πρώτης φάσης, καθώς και οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στα προημιτελικά.

Αναλυτικότερα, ο Ολυμπιακός, η Βουλιαγμένη, ο Άλιμος και η Γλυφάδα πέρασαν απευθείας στην προημιτελική φάση, με τις δύο πρώτες ν' αποτελούν το ένα ζευγάρι για τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου στο Final-4.

Σχετικά με τα ματς του πρώτου γύρου ξεχωρίζει αυτό ανάμεσα σε Πανιώνιο και Εθνικό, με τη νικήτρια ομάδα να είναι η αντίπαλος της Βουλιαγμένης για μία θέση στο Final-4 του θεσμού.

Η κλήρωση του Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών

Α΄ ΦΑΣΗ (5/11/2025)

ΠΑΟΚ-ΝΕ Πατρών (1)

Ηλιούπολη-Χανιά (2)

ΝΟ Πατρών-Ρέθυμνο (3)

Πανιώνιος-Εθνικός (4)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (26/11/2025)

Νικητής 3-Άλιμος (5)

Βουλιαγμένη-Νικητής 4 (6)

Νικητής 2-Νικητής 1 (7)

Ολυμπιακός-Γλυφάδα (8)

FINAL-4 (3-4/4/2026)

Νικητής 5-Νικητής 6

Νικητής 7-Νικητής 8

