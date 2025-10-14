Κύπελλο Ελλάδας, Πόλο: Ξεχωρίζει το Εθνικός - Πανιώνιος, απευθείας στα προημιτελικά Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη
Λίγα λεπτά μετά την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) πραγματοποίησε και την αντίστοιχη κλήρωση των Γυναικών. Από την κληρωτίδα προέκυψαν τα ζευγάρια της πρώτης φάσης, καθώς και οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στα προημιτελικά.
Αναλυτικότερα, ο Ολυμπιακός, η Βουλιαγμένη, ο Άλιμος και η Γλυφάδα πέρασαν απευθείας στην προημιτελική φάση, με τις δύο πρώτες ν' αποτελούν το ένα ζευγάρι για τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου στο Final-4.
Σχετικά με τα ματς του πρώτου γύρου ξεχωρίζει αυτό ανάμεσα σε Πανιώνιο και Εθνικό, με τη νικήτρια ομάδα να είναι η αντίπαλος της Βουλιαγμένης για μία θέση στο Final-4 του θεσμού.
Η κλήρωση του Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών
Α΄ ΦΑΣΗ (5/11/2025)
- ΠΑΟΚ-ΝΕ Πατρών (1)
- Ηλιούπολη-Χανιά (2)
- ΝΟ Πατρών-Ρέθυμνο (3)
- Πανιώνιος-Εθνικός (4)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (26/11/2025)
- Νικητής 3-Άλιμος (5)
- Βουλιαγμένη-Νικητής 4 (6)
- Νικητής 2-Νικητής 1 (7)
- Ολυμπιακός-Γλυφάδα (8)
FINAL-4 (3-4/4/2026)
- Νικητής 5-Νικητής 6
- Νικητής 7-Νικητής 8
