Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου με 13-12 και έτσι συνέχισε το σερί που έχει.

Ο Ολυμπιακός μετράει 58 διαδοχικές νίκες (58-0) επί του Παναθηναϊκού στο πόλο ανδρών. Μετά το 13-12 στον τελικό του Κυπέλλου συνεχίστηκε αυτό το σερί που «τρέχει» εδώ και 25 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο του 2001. Για τους Ερυθρόλευκους ήταν το 27ο Κύπελλο στην ιστορία τους και εκτός αυτού και το 9ο διαδοχικό μετά από έναν άκρως συναρπαστικό και αμφίρροπο τελικό.

Οι τίτλοι του Ολυμπιακού στο πόλο ανδρών

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (74):

Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Champions League): 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 39

Κύπελλα: 27

Super Cup Ελλάδας: 5