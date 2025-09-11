Mε νέο σύστημα διεξαγωγής και την κατάργηση των χιαστί αγώνων και των νοκ άουτ προημιτελικών θα γίνουν τον Ιανουάριο τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.

Σε αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων πόλο προχώρησε η European Aquatics.

Με αφoρμή την κλήρωση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών στο Βελιγράδι το Σάββατο (13/9, 20:00), έγινε γνωστό και το σύστημα διεξαγωγής της τελικής φάσης που θα φιλοξενήσει η σερβική πρωτεύουσα το διάστημα 10-25 Ιανουαρίου 2026, με τις αλλαγές να ισχύουν και για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών, που θα ακολουθήσει στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα στην Πορτογαλία (26 Ιανουαρίου-5 Φεβρουαρίου 2026).

Εισάγεται β' φάση ομίλων, που καταργεί τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, δηλαδή τους αγώνες χιαστί για είσοδο στην οκτάδα και τα νοκ άουτ παιχνίδια της προημιτελικής φάσης.

Το σύστημα διεξαγωγής

Αναφορικά με την κλήρωση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών, η εθνική ομάδα βρίσκεται στο 2π γκρουπ δυναμικότητας. Ξεχωρίζει η απουσία της Γερμανίας, μετά από 76 χρόνια δεν θα είναι στην τελική φάση, καθώς δεν τα κατάφερε στη διαδικασία πρόκρισης, με την Τουρκία να παίρνει τη θέση της.

Tα γκρουπ δυναμικότητας

Α' Γκρουπ

Ισπανία

Κροατία

Ιταλία

Ουγγαρία

Β' Γκρουπ

Ελλάδα

Μαυροβούνιο

Σερβία

Ρουμανία

Γ' Γκρουπ

Γαλλία

Γεωργία

Ολλανδία

Σλοβακία

Δ' Γκρουπ

Τουρκία

Σλοβενία

Μάλτα

Ισραήλ

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης των ομίλων, οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν στη β' φάση των ομίλων, όπου θα σχηματιστούν δύο νέοι όμιλοι (Ε' και ΣΤ').

Οι ομάδες που θα αγωνιστούν στον ίδιο όμιλο της 1ης φάσης, θα μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα στη 2η φάση. Στη 2η φάση των ομίλων, οι ομάδες θα παίξουν μόνο εναντίον των ομάδων που δεν έπαιξαν στην 1η φάση.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και τη 2η θέση στους Ομίλους E και F θα προκριθούν στα ημιτελικά , οι υπόλοιπες θα παίξουν αγώνες κατάταξης αμέσως, με τον Ε3 να αντιμετωπίζει τον F3 για την 5η θέση κ.ο.κ. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 4η θέση στους τέσσερις ομίλους της 1ης φάσης, θα παίξουν για τις θέσεις 13-16.

Οι όμιλοι της Β' φάσης

Ε' Γκρουπ

Α1

Α2

Α3

Γ1

Γ2

Γ3

Στ' Γκρουπ