Στην Ελλάδα επέστρεψε η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, φορώντας το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος...

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο, η Εθνική ομάδα γυναικών επέστρεψε στην Ελλάδα. Τις αθλήτριες υποδέχθηκαν φίλοι και συγγενείς, τις οποίες καταχειροκρότησαν κατά την άφιξή τους.

Στο "Ελ. Βενιζέλος" βρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς. Αμφότεροι προσέφεραν ανθοδέσμες στις χάλκινες πρωταθλήτριες Ευρώπης, δίνοντάς τους συγχαρητήρια για ακόμη ένα επίτευγμά τους.