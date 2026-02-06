Εθνική ομάδα γυναικών: Επέστρεψε στην Ελλάδα από το Φουνσάλ
Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο, η Εθνική ομάδα γυναικών επέστρεψε στην Ελλάδα. Τις αθλήτριες υποδέχθηκαν φίλοι και συγγενείς, τις οποίες καταχειροκρότησαν κατά την άφιξή τους.
Στο "Ελ. Βενιζέλος" βρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς. Αμφότεροι προσέφεραν ανθοδέσμες στις χάλκινες πρωταθλήτριες Ευρώπης, δίνοντάς τους συγχαρητήρια για ακόμη ένα επίτευγμά τους.
Τα βίντεο από την άφιξη της Εθνικής ομάδα πόλο γυναικών
