Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα,. Η ώρα και η μέρα του μικρού τελικού...

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα βρεθεί στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, μετά την ήττα της από την Ουγγαρία στα ημιτελικά. Εκεί θα διεκδικήσει τον χάλκινο μετάλλιο και το τρίτο σερί βάθρο σε επίσημες διοργανώσεις.

Η «γαλανόλευκη» θα παίξει απέναντι στην ηττημένη ομάδα του άλλου ημιτελικού, ανάμεσα σε Ολλανδία και Ιταλία. Το βράδυ της Τρίτης (3/2) θα γνωρίζει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον μικρό τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (5/2).

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σπριντ στον μικρό τελικό θα γίνει στις 19:15 ώρα Ελλάδας. Η μετάδοσή του θα γίνει από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.