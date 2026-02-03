Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα βρεθεί στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και πλέον περιμένει την επόμενη αντίπαλό της από τον έτερο ημιτελικό του θεσμού...

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών γνώρισε την ήττα από την Ουγγαρία με σκορ 12-11 στη διαδικασία των πέναλτι στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αυτό το αποτέλεσμα έφερε τη «γαλανόλευκη» στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, όπου περιμένει να μάθει την αντίπαλό της.

Ο ημιτελικός ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουγγαρία ήταν ο πρώτος χρονικά για τον θεσμό που λαμβάνει χώρα στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας. Έτσι, η αντίπαλος της Εθνικής ομάδα πόλο γυναικών θα δώσει... μάχη για το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην ηττημένη του άλλου ματς της 4άδας.

Εκεί, η Ολλανδία και η Ιταλία θα αναμετρηθούν για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου έχει περάσει ήδη η Ουγγαρία. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 21:15 ώρα Ελλάδας. Μετά το τέλος αυτού το σύνολο του Χάρη Παυλίδη θα γνωρίζει την επόμενη αντίπαλό του, στο τελευταίο ματς που θα δώσει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.