Εθνική ομάδα γυναικών: Η αντίπαλος της Ελλάδας στον μικρό τελικό
Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών γνώρισε την ήττα από την Ουγγαρία με σκορ 12-11 στη διαδικασία των πέναλτι στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αυτό το αποτέλεσμα έφερε τη «γαλανόλευκη» στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, όπου περιμένει να μάθει την αντίπαλό της.
Ο ημιτελικός ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουγγαρία ήταν ο πρώτος χρονικά για τον θεσμό που λαμβάνει χώρα στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας. Έτσι, η αντίπαλος της Εθνικής ομάδα πόλο γυναικών θα δώσει... μάχη για το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην ηττημένη του άλλου ματς της 4άδας.
Εκεί, η Ολλανδία και η Ιταλία θα αναμετρηθούν για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου έχει περάσει ήδη η Ουγγαρία. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 21:15 ώρα Ελλάδας. Μετά το τέλος αυτού το σύνολο του Χάρη Παυλίδη θα γνωρίζει την επόμενη αντίπαλό του, στο τελευταίο ματς που θα δώσει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
