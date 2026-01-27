Παυλίδης: «Οι άλλες ομάδες έχουν υιοθετήσει το δικό μας σύστημα, η άμυνα θα δώσει το πλεονέκτημα»

Τι δήλωσε ο Χάρης Παυλίδης μετά τη νίκη επί της Γαλλίας και κυρίως για τα σημεία που θα κρίνουν την πορεία της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών στο Φούντσαλ.

Η εθνική ομάδα είχε εύκολη αποστολή κόντρα στη Γαλλία, επικρατώντας με το ευρύ 23-5 στη 2η αγωνιστική της α' φάσης των ομίλων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας.

Αυτή τη φορά ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτριών και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στη συνέχεια του τουρνουά και κυρίως στα ημιτελικά της 3ης Φεβρουαρίου, όπου η πρωταθλήτρια κόσμου αναμένεται να είναι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Παυλίδη

«Αυτή τη φορά όλα πήγαν βάση σχεδίου, ήμασταν επιθετικοί στην άμυνά μας τα πρώτα λεπτά, κλέψαμε την μπάλα, βγάλαμε εύκολα γκολ στον αιφνιδιασμό κι όταν γυρίσαμε σε ζώνη είχαμε πολλά μπλοκ, λίγα λάθη, οι τερματοφύλακες πήγαν καλά, υπήρχε διάθεση να κολυμπήσουν τα κορίτσια και να παίξουν, ήταν ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι από χθες.

Aυτά τα παιχνίδια δεν σε αφήνουν να βγάζεις ασφαλή συμπεράσματα, να δούμε τις αδυναμίες μας, θα πάμε ξαφνικά να παίξουμε με την Ισπανία, δεν ξέρω με ποιους θα βρεθούμε και εκείνη την ώρα θα φανερωθούν πράγματα που είτε δεν τα είχαμε υπολογίσει, είτε τα περιμέναμε διαφορετικά.

Δυστυχώς, έτσι όπως είναι η δομή του πρωταθλήματος, κάποιες ομάδες έχουν ένα δύσκολο παιχνίδι στην αρχή, εμείς δεν έχουμε, αυτό από τη μια είναι καλό, γιατί φθάνουμε στα ημιτελικά σχετικά εύκολα, από την άλλη εκεί θα είμαστε ουσιαστικά απροετοίμαστη για ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας.

Εμείς βάσει ρόστερ και φιλοσοφίας είμαστε ομάδα που στηριζόμαστε στην άμυνα, αν πάει καλά, νομίζω θα πάμε καλά. Έτσι όπως έχει γίνει το πόλο, με τις αποβολές και τα συνεχή πέναλτι, το σημαντικό είναι να σταματήσουμε την άμυνά μας στα 11 γκολ και κάτω, αν συμβεί αυτό, μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε.

Αν δείτε και τις άλλες μεγάλες ομάδες, έχουν υιοθετήσει το δικό μας σύστημα, η Ουγγαρία, η Ιταλία παίζουν ακριβώς ότι παίζουμε εμείς, έχουν βελτιώσει την άμυνά τους, τα μπλοκ, δεν είναι πλέον τόσο εύκολο, η ομάδα που θα παίξει καλύτερα στην άμυνα, θα έχει πλεονέκτημα».



