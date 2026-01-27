Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεκινούν με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00 και μεταφέρουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.

Αμέσως μετά, στις 18:00, ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet, για όλα τα νέα στο μπάσκετ πριν την έναρξη της 25ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στις 19:00 παρακολουθήστε από το Nova Sports Prime την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Αλιάνζ Μιλάνο για το Volley Champions League, ενώ στις 19:00 σειρά έχει το ματς ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο που διεξαγεται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Μετά τη νίκη κόντρα στη Σλοβακία στην πρεμιέρα, η Εθνική μας ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι της στον πρώτο όμιλο που θα προβληθεί στην ΕΡΤ2.

Τέλος, στις 22:00 ανοίγει η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, που θα μεταδοθεί live από το Nova Sports 4.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας