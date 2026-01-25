Εθνική ομάδα ανδρών: Τα στιγμιότυπα της νίκης για το χάλκινο μετάλλιο
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών επικράτησε με 12-5 στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Ιταλίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης
Η Εθνική ομάδα «έπνιξε» στις δαγκάνες της την Ιταλία, επικράτησε με 12-5 κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, το πρώτο της στην ιστορία της διοργάνωσης.
Θα ήταν κρίμα αυτή η ομάδα να φύγει με άδεια χέρια από το Βελιγράδι. Παίζοντας εκπληκτική άμυνα και εξαιρετικό πόλο, η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 12-5 της Ιταλίας και ανέβηκε στο πρώτο βάθρο της ιστορίας σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο.
Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης
