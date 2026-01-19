Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, πώς θα βγει ο αντίπαλος της Ελλάδας στα ημιτελικά.

Πρώτος στόχος επετεύχθη για την εθνική ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, η νίκη επί της Ιταλίας, σε συνδυασμό με εκείνη επί της Κροατίας στην 1η φάση των ομίλων, έφεραν την πρόκριση στην ημιτελική φάση.

Ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα με τη Ρουμανία στην ολοκλήρωση της β' φάσης των ομίλων την Τετάρτη (20/1), η Ελλάδα εξασφάλισε την 1η θέση στον Στ' Όμιλο, κάτι που σημαίνει ότι το βράδυ της Παρασκευής (23/1, 21:30) στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον 2ο του Ε' Ομίλου.

Ο όμιλος ολοκληρώνεται την Τρίτη (20/1) και κατά 99% η αντίπαλος της Ελλάδας θα είναι η νικήτρια της μονομαχίας ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και την Ουγγαρία. Η Σερβία για να παραμείνει στην 1η θέση θέλει ένα βαθμό απέναντι στο Μαυροβούνιο. Η λογική λέει θα παραμείνει στην κορυφή και στο δικό της ημιτελικό θα παίξει με το νικητή από τον αγώνα της Ιταλίας με την Κροατία.

Το πανόραμα στον Στ' Όμιλο

1η αγωνιστική

Σάββατο 17/1

Γεωργία - Ιταλία 14-16

Ελλάδα - Τουρκία 20-8

Κροατία - Ρουμανία 17-9

2η αγωνιστική



Δευτέρα 19/1

Γεωργία - Ρουμανία 10-15

Ελλάδα - Ιταλία 15-13

Κροατία - Τουρκία 22-9

3η αγωνιστική

Τετάρτη 21/1

16:30 Τουρκία-Γεωργία

19:00 Ιταλία-Κροατία

21:30 Ρουμανία-Ελλάδα

Η βαθμολογία

1.Ελλάδα 12 (66-37)

2.Κροατία 9 (67-36)

3.Ιταλία 9 (68-43)

4.Ρουμανία 6 (50-66)

5.Γεωργία 0 (37-69)

6.Τουρκία 0 (35-59)

Το πανόραμα στον Ε' Όμιλο

1η αγωνιστική

Παρασκευή 16/1

Μαυροβούνιο - Ισπανία 6-14

Ουγγαρία - Ολλανδία 16-11

Γαλλία - Σερβία 10-14

2η αγωνιστική

Κυριακή 18/1

Γαλλία - Ισπανία 8-14

Μαυροβούνιο - Ολλανδία 15-11

Ουγγαρία - Σερβία 15-14

3η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

16:30 Ολλανδία - Γαλλία

19:00 Ισπανία - Ουγγαρία

21:30 Σερβία - Μαυροβούνιο

Η βαθμολογία

1.Σερβία 11 (54-48)

2.Ισπανία 9 (53-33)

3.Ουγγαρία 9 (58-43)

4.Μαυροβούνιο 6 (44-50)

5.Ολλανδία 1 (42-58)

6.Γαλλία 0 (37-56)

Αγώνες για θέσεις 5-12

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

13:45 6ος Ε' - 6ος Στ' για 11η θέση

16:15 5ος Ε' - 5ος Στ' για 9η θέση

19:00 4ος Ε' - 4ος Στ' για 7η θέση

21:30 3ος Ε' - 3ος Στ' για 5η θέση

Ημιτελικοί

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

18:00 1ος Ε' - 2ος Στ'

21:30 Ελλάδα- 2ος Ε'

Αγώνες μεταλλίων

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

18:00 Μικρός τελικός

21:30 Μεγάλος Τελικός



