Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές της Ελευθερίας Πλευρίτου

Οι επιλογές της Ελευθερίας Πλευρίτου στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet...

Κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες έχουν απομείνει για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και οι διαδικτυακές κάλπες του Gazzetta παραμένουν ανοιχτές και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να ψηφίσουν τους κορυφαίους της χρονιάς.

Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας γυναικών στο πόλο, Ελευθερία Πλευρίτου, έδωσες τις δικές της ψήφους για τους κορυφαίους της χρονιάς. Όπως γίνεται αντιληπτό, η έμπειρη αθλήτρια τίμησε τον υγρό στίβο, επιλέγοντας τον Στέλιο Αργυρόπουλο και τη Φωτεινή Τριχά για τους κορυφαίους αθλητές της χρονιάς σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Παράλληλα, για τις καλύτερες ομάδες της χρονιάς ψήφισε τις Εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών στις αντίστοιχες κατηγορίες. Ο Χάρης Παυλίδης πήρε την ψήφο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας με τη «γαλανόλευκη» ως ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς.

Οι επιλογές της Ελευθερίας Πλευρίτου

Αθλητής της Χρονιάς: Στέλιος Αργυρόπουλος

Αθλήτριας της Χρονιάς: Φωτεινή Τριχά

Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Ελλάδος (πόλο)

Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Ομάδα (πόλο)

Προπονητής της Χρονιάς: Χάρης Παυλίδης

Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Νίκος Παπαγγελής

Rising Star - Άνδρας: Στυλιανός Κουκουσέλης - Φούσκης

Rising Star - Γυναίκα: Νεφέλη - Άννα Κρασσά