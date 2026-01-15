Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές της Έλενας Ξενάκη

Οι επιλογές της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet...

Κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες έχουν απομείνει για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και οι διαδικτυακές κάλπες του Gazzetta παραμένουν ανοιχτές και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να ψηφίσουν τους κορυφαίους της χρονιάς.

Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, Έλενα Ξενάκη, έκανε τις δικές της επιλογές για την καλύτερη εξωαγωνιστική εκδήλωση στην Ελλάδα. Στις ψήφους της, όπως δήλωσε και η ίδια, το πόλο έχει την τιμητική του, με την ίδια να επιλέγει τον Στέλιο Αργυρόπουλο και τη Φωτεινή Τριχά στους κορυφαίους αθλητές της χρονιάς σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Παράλληλα, η πρωταθλήτρια Ελλάδας με τη Βουλιαγμένη, επέλεξε τις Εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών για τις καλύτερες ομάδες της σεζόν, δίνοντας ψήφο στον Χάρη Παυλίδη για το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς.

Οι επιλογές της Έλενας Ξενάκη

Αθλητής της Χρονιάς: Στέλιος Αργυρόπουλος

Αθλήτριας της Χρονιάς: Φωτεινή Τριχά

Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Ελλάδος (πόλο)

Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Ομάδα (πόλο)

Προπονητής της Χρονιάς: Χάρης Παυλίδης

Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Νίκος Παπαγγελής

Rising Star - Άνδρας: Χρήστος Μουζακίτης

Rising Star - Γυναίκα: Νεφέλη - Άννα Κρασσά