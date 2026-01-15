Οι Αθηνά Γιαννοπούλου, Στεφανία Σάντα και Νεφέλη Κρασσά θα απουσιάσουν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Χωρίς τρεις παίκτριες που αγωνίστηκαν και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, θα εμφανιστεί η εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα φιλοξενηθεί στην πόλη Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα το διάστημα 26 Ιανουαρίου-5 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για την Αθηνά Γιαννοπούλου, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αγκώνα, τη Στεφανία Σάντα που χάνει το πρωτάθλημα εξ αιτίας υπερκόπωσης και τη Νεφέλη Κρασσά, που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

«Πάμε με μείον τρεις παίκτριες, που παίζουν όλες από τη δεξιά πλευρά. Η Κρασσά θα έπαιρνε τη θέση κάποιας από τις άλλες δύο, αλλά αρρώστησε και πλέον είμαστε μείον τρεις και πρέπει να κάνουμε κάποια σχέδια, κάποιες αλχημείες για να δούμε πώς θα γεμίσουμε αυτές τις θέσεις με αθλήτριες που δεν είναι η θέση τους και θα πρέπει να ανταποκριθούν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να με προβληματίζει. Είναι μία χρονιά μετά τα δύο Παγκόσμια (σ.σ. Πρωτάθλημα και Κύπελλο) και όλος ο κόσμος έχει προσδοκίες από εμάς, κι εμείς έχουμε προσδοκίες από τους εαυτούς μας. Αλλά, ακόμη κι αν δεν πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά το σχεδιασμό μας, συνεχίζουμε κανονικά»» δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στη διάρκεια της media day της εθνικής ομάδας.

Στο ερώτημα αν οι περσινές μεγάλες επιτυχίες σε Κίνα και Σιγκαπούρη δίνουν έξτρα αυτοπεποίθηση ή προσδίδουν περισσότερη πίεση στην ομάδα ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ο Χάρης Παυλίδης απάντησε: «Σε ένα βαθμό και τα δύο. Πίεση έχεις όταν δεν είσαι προετοιμασμένος. Όταν είσαι απροπόνητος, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά και αρχίζεις να πιέζεσαι. Αυτό δεν το έχουμε. Αυτοπεποίθηση έχουμε μέχρι ένα βαθμό, πίστη στις παίκτριές μας και στο σύστημά μας».

Ύστερα από τις κοινές προπονήσεις και τη φιλική συνάντηση με την Ιταλία στη Ρώμη, η εθνική ομάδα προπονείται στο ΟΑΚΑ αλλά και το εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά. Σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου θα βρεθεί στην Ουγγαρία για κοινή προετοιμασία με την αντίστοιχη εθνική ομάδα, ενώ θα αναχωρήσει για την Πορτογαλία στις 25 του μήνα.

