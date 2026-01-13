Νικολαΐδης: «Σαν τελικός ο αγώνας με την Κροατία»

O Δημήτρης Νικολαΐδης μετά τον νικηφόρο αγώνα επί της Σλοβενίας, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την εθνική αγώνα το παιχνίδι με την Κροατία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

O Δημήτρης Νικολαΐδης στις δίλεπτες δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τη Σλοβενία, χαρακτήρισε τρεις φορές σαν «τελικό» τον αγώνα της εθνικής ομάδας επί της Κροατίας την Πέμπτη (15/1, 21:30, ΕΡΤ 2 Σπορ), στην αυλαία της πρώτης φάσης των ομίλων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Ο 26χρονος φουνταριστός απέναντι στη Σλοβενία ήταν ασταμάτητος, έχοντας τρία στα τρία από τα 2μ. κι ένα γκολ σε μια προσπάθεια στον παίκτη παραπάνω.

Ο διεθνής παίκτης στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ 2 Σπορ, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του αγώνα που ακολουθεί για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τη συνέχεια του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα ο Νικολαΐδης είπε: «Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που το είδαμε σαν προπόνηση, δύο ημέρες πριν από τον αγώνα με την Κροατία, που είναι σαν τελικός για εμάς, οπότε δοκιμάσαμε περισσότερο κάποια πράγματα στην άμυνα. Έχουμε μια ημέρα να προετοιμαστούμε και θεωρώ πόσο συγκεντρωμένοι θα είμαστε απέναντι στην Κροατία.

Είμαστε τυχεροί γιατί τα δύο παιχνίδια με τη Γεωργία και τη Σλοβενία τα είδαμε σαν προπόνηση για να βρούμε ρυθμό, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Υπάρχει ανυπομονησία, γιατί είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, ιδιαίτερα με τους νέους κανονισμούς στον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, πρέπει να παρουσιαστούμε στο εκατό τοις εκατό συγκεντρωμένοι, γιατί είναι πραγματικά ένας τελικός».