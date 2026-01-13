Πού θα δείτε την «μάχη» της Εθνικής κόντρα στην Σλοβενία
Τρίτη σήμερα (13/01) και η Εθνική μας ομάδα στο Πόλο θα δώσει τον δεύτερο αγώνα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Βελιγράδι της Σερβίας.
Μετά την επιβλητική νίκη της Ελλάδας με 20-6 κόντρα στην Γεωργία, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου θα αναζητήσουν σήμερα το δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα, αυτήν την φορά απέναντι στην Σλοβενία, η οποία έχασε με την σειρά την στην πρεμιέρα της διοργάνωσης με το «βαρύ» 20-4 από την Κροατία.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:15 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2. Νωρίτερα στις 13:45 θα διεξαχθεί το έτερο παιχνίδι του ομίλου με την Κροατία να αναμετριέται με την Γεωργία, την οποία προπονεί ο δικός μας Σάκης Κεχαγιάς.
