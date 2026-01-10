Η Σερβία γλίτωσε στα πέναλτι το κάζο από την Ολλανδία στο ευρωπαϊκό

Η Σερβία «λύγισε» στα πέναλτι την Ολλανδία με 18-16 (13-13 καν. αγ) κι απέφυγε μια απίστευτη γκέλα στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ακυρώθηκε γκολ της Ολλανδίας στην εκπνοή του αγώνα στην Belgrade Arena

Η πρώτη ημέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι λίγο έλειψε να φέρει και μια τεράστια έκπληξη, με τη Σερβία να χρειάζεται τη διαδικασία των πέναλτι για να κάμψει την αντίσταση της Ολλανδίας και να επικρατεί με συνολικό σκορ 18-16 (13-13 καν. αγ.).

Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά, καθώς η Ολλανδία στην τελευταία επίθεση πέτυχε γκολ με τον Κας Τε Ρίελε, που δεν μέτρησε ποτέ, καθώς θεωρήθηκε εκπρόθεσμο.

Οι Σέρβοι μπορεί να πήραν τη νίκη, όμως έχασαν ένα βαθμό (στα πέναλτι ο νικητής παίρνει δύο, ο ηττημένος ένα) κι αυτή η απώλεια θα δείξει κατά πόσο μπορεί να είναι καθοριστική στη β' φάση, καθώς οι ομάδες που θα προκριθούν, μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους.

Ο αγώνας στην Belgrade Arena εξελίχθηκε σε μονομαχία ανάμεσα στον Ντούσαν Μάντιτς, που είχε 6/7 σουτ και τον αριστερόχειρα περιφερειακό της Βουλιαγμένης, Κας Τε Ριέλε που τελείωσε τον αγώνα με 5/7 σουτ.

Η Ολλανδία με πρωταγωνιστή τον Τε Ριέλε προηγήθηκε 4-2, 5-3 στο πρώτο οκτάλεπτο. Με τους Τε Ριέλε και Φαν ντερ Βέιντεν οι «οράνιε» ανέβασαν τη διαφορά στο 7-4 στις αρχές της β' περιόδου, οι Σέρβοι μείωσαν σε 7-6 με με τον Σεμπάστιαν Χέσελς να γράφει το 8-6 και το 9-7 στις αρχές του 3ου οκταλέπτου.

Η Σερβία με τους Τσουκ και Νίκολα Γιάκσιτς ισοφάρισε σε 9-9, όμως ο Τε Ριέλε έδωσε νέο προβάδισμα στην Ολλανδία με 10-9, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η 3η περίοδος.

Ο Λάζιτς ισοφάρισε εκ νέου σε 10-10 στα 7:12 πριν από το τέλος και με τον Μάντιτς η Σερβία προσπέρασε 11-10 (5:40), όμως ο Τε Ριέλε απάντησε για το 11-11 (4:40).

Ο Νεμάνια Βίτσο έκανε το 12-11 στον παίκτη παραπάνω για τους Σέρβους στα 4:07, όμως η Ολλανδία απάντησε με τον ίδιο τρόπο και τον Τεν Μπρόεκ να φέρνει νέα ισοπαλία 12-12 (1:54).

Ο Ντούσαν Μάντιτς, ξανά στον παραπάνω, έδωσε ανάσα στη Σερβία για το 13-12 (1:42), όμως η Oλλανδία ισοφάρισε με εξάμετρο από τον Μπέντζαμιν Xέσελς 13-13 (00:42).

Στα 14'' πριν από το τέλος η Ολλανδία είχε επίθεση, όμως το γκολ από τον Τε Ριέλε δεν μέτρησε, με το παιχνίδι να οδηγείται στα πέναλτι. Εκεί ο Γκμπαντάμασι ήταν ο μοιραίος για την Ολλανδία, με τη Σερβία να επικρατεί στη διαδικασία με 5-3 και να παίρνει το δίποντο της νίκης με συνολικό σκορ 18-16.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογίες Α' και Γ' Όμιλος

Σάββατο 10/1

Α' Όμιλος

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 4-6, 0-2, 2-3

Γαλλία (Βιέκοσλαβ Κόμπετσακ): Όφνερ, Μπρασέ, Μπαρνάτ, Μπουέ 1, Ντραχέ, Τόμας Βερνού 5, Βιτράν, Γκουερίν 1, Μαριόν-Βερνού, Ναρντόν, Καπρεντά, Φοντανί, Μας, Σάουτον.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Σόμα, Άνγκιαλ, Μάνχερτζ 4, Άκος Νάγκι 2, Βίνσε Βίγκβαρι 3, Άνταν Νάγκι, Φέκετε 2, Κόβατς, Βέντελ Βιγκβάρι 1, Γιάνσικ, Μπατίζι, Βίσμεγκ 1, Βίνσε Βάργκα 2.

Μάλτα - Μαυροβούνιο 12-21

Τα οκτάλεπτα: 5-6, 0-5, 4-5, 3-5.

Μάλτα (Μίλαν Τσίροβιτς): Τάντι, Ναγκάεφ 1, Γκαλέα, Πλούμπτον, Κάτσια, Ζάμιτ 3, Καμιλέρι 4, Κούταχαρ 1, Μουσκάτ 1, Ν. Ζάμιτ 1, Ντ. Ζάμιτ, Φένεχ 1, Γκρίξτι, Σκέμπρι.

Μαυροβούνιο (Ντέγιαν Σάβιτς): Τεσάνοβιτς, Χόλοντ 1, Βούγιοβιτς 2, Μίρσιτς 2, Μάτσιτς 2, Στούπαρ 1, Βούτσκοβιτς, Πέρκοβιτς 1, Σπάιτς 3, Μάτκοβιτς 3, Ράντοβιτς 1, Ντούροβιτς, Γιάνοβιτς 1, Γκοΐκοβιτς 4.



Η βαθμολογία

(1η αγων.)

1.Μαυροβούνιο 3 (21-12)

2.Ουγγαρία 3 (15-7)

3.Γαλλία 0 (7-15)

4.Μάλτα 0 (12-21)



Η 2η αγωνιστική

Δευτέρα 12/1

13:45 Μάλτα-Γαλλία

16:15 Ουγγαρία-Μαυροβούνιο

Γ' Όμιλος

Σάββατο 10/1

Ισραήλ - Ισπανία 3-28

Τα οκτάλετπα: 0-9, 3-6, 0-6, 0-7

Ισραήλ (Ταλ Γκρόντμαν): Φίρε, Σκλέιν, Γκρος 1, Γκβισί 1, Αράζι 1, Σαρφίρ, Μπεγκίν, Γκόλντσμιντ, Ροθ, Ρέντλεϊ, Μπουζάγκλο, Κλάρφεντ, Σμιρνόφ, Καρμόν.

Ισπανία (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουνάριθ 5, Γρανάδος 6, Σαναούια 1, Ντε Τόρο 1, Λαρούμπε 2, Ντάουρα Γκόμεθ 1, Καμπάνας 2, Ταούλ, Βαλέρα 2, Μπιέλ 4, Λόριο, Ασένσιο 4, Χομίλα.

Ολλανδία - Σερβία 18-16 πέν. (13-13 καν. αγ.)

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 3-2, 2-3, 3-4.

Τα πέναλτι: 3-5

Ολλανδία (Μπράνκο Μίτροβιτς): Μπουτιχνούις, Γκμπαντάμασι, Ρούβενχορστ, Μ. Χέσελς 1, Φαν ντερ Βέιντεν 1, Ντε Μέι, Τε Ριέλε 5, Σ. Χέσελς 2, Φαν ντε Μπουργκ, Ντε Βερντ, Σνελ, Τεν Μπρόεκ 4, Σπίκερ, Χογμέγιερ.

Σερβία (Ούρος Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Μάντιτς 6, Σ. Ράσοβιτς 2, Ραντγιέλοβιτς, Τσουκ 1, Λάζιτς 1, Ντράσοβιτς, Ν. Γιάκσιτς 1, Βίτσο 1, Ντέντοβιτς, Π. Γιάκσιτς, Β. Ράσοβιτς, Γκλούσακ, Μαρτίνοβιτς 1.

Η βαθμολογία

(1η αγων.)

1.Ισπανία 3 (28-3)

2.Σερβία 2 (13-13)

3.Ολλανδία 1 (13-13)

4.Ισραήλ 0 (3-28)

Η 2η αγωνιστική

Δευτέρα 12/1