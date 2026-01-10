Η Oυγγαρία νίκησε τη Γαλλία με 15-7 και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία επικράτησε επί του Ισραήλ με 28-3, στα παιχνίδια που άνοιξε τη δράση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Με την Ουγγαρία και την Ισπανία να πετυχαίνουν τις αναμενόμενες εύκολες νίκες άρχισε στην Belgade Arena του Βελιγραδίου το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών.

Στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης η κάτοχος του τροπαίου Ισπανία νίκησε το Ισραήλ με σκορ-μαμούθ 28-3 για τον Γ' Όμιλο.

Ο Άλβαρο Γρανάδος, που λίγες ώρες νωρίτερα είχε ανακηρυχθεί κορυφαίος παίκτης και στην Ευρώπη, είχε προηγηθεί και η αντίστοιχη πρωτιά και στην ψηφοφορία της World Aquatics, άρχισε το πρωτάθλημα με κέφια, έχοντας 6/7 γκολ, με τον Μουνάριθ να ακολουθεί με 5/8.

Humble reaction from Alvaro Granados on winning Player of the Year 2025 🇪🇸👏#EuropeanAquatics #Waterpolo pic.twitter.com/yEmPaLXazj January 9, 2026

O Γρανάδος ήταν αυτός που οδήγησε την Ισπανία στην ευρωπαϊκή κορυφή τον Ιανουάριο του 2024 στο Ζάγκρεμπ, όταν στα τελευταία 98 δευτερόλεπτα του τελικού «σκότωσε» τη γηπεδούχο Κροατία, διαμορφώνοντας το τελικί 11-10.

Στο παιχνίδι που άνοιξε τον Α' Όμιλο η Ουγγαρία δεν αντιμετώπισε προβλήματατα με τη Γαλλία, επικρατώντας με 15-7. Ο Κρίστιαν Μάνχερτζ ήταν σχεδόν αλάνθαστος για τους Ούγγρους (4/5), ενώ ο Τόμας Βερνού ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων για τη Γαλλία, πήρε 11 σουτ και πέτυχε πέντε γκολ, όταν οι συμπαίκτες του είχαν 2/14.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογίες

Σάββατο 10/1

Α' Όμιλος

Γαλλία - Ουγγαρία 7-15

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 4-6, 0-2, 2-3

Γαλλία (Βιέκοσλαβ Κόμπετσακ): Όφνερ, Μπρασέ, Μπαρνάτ, Μπουέ 1, Ντραχέ, Τόμας Βερνού 5, Βιτράν, Γκουερίν 1, Μαριόν-Βερνού, Ναρντόν, Καπρεντά, Φοντανί, Μας, Σάουτον.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Σόμα, Άνγκιαλ, Μάνχερτζ 4, Άκος Νάγκι 2, Βίνσε Βίγκβαρι 3, Άνταν Νάγκι, Φέκετε 2, Κόβατς, Βέντελ Βιγκβάρι 1, Γιάνσικ, Μπατίζι, Βίσμεγκ 1, Βίνσε Βάργκα 2.

19:00 Μάλτα - Μαυροβούνιο

Η βαθμολογία

(1η αγων.)

1.Ουγγαρία 3 (15-7)

2.Γαλλία 0 (7-15)

3.Μάλτα 0 (0-0)

4.Μαυροβούνιο 0 (0-0)

Η 2η αγωνιστική

Δευτέρα 12/1

13:45 Μάλτα-Γαλλία

16:15 Ουγγαρία-Μαυροβούνιο

Γ' Όμιλος

Σάββατο 10/1

Ισραήλ - Ισπανία 3-28

Τα οκτάλετπα: 0-9, 3-6, 0-6, 0-7

Ισραήλ (Ταλ Γκρόντμαν): Φίρε, Σκλέιν, Γκρος 1, Γκβισί 1, Αράζι 1, Σαρφίρ, Μπεγκίν, Γκόλντσμιντ, Ροθ, Ρέντλεϊ, Μπουζάγκλο, Κλάρφεντ, Σμιρνόφ, Καρμόν.

Ισπανία (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουνάριθ 5, Γρανάδος 6, Σαναούια 1, Ντε Τόρο 1, Λαρούμπε 2, Ντάουρα Γκόμεθ 1, Καμπάνας 2, Ταούλ, Βαλέρα 2, Μπιέλ 4, Λόριο, Ασένσιο 4, Χομίλα.

21:30 Ολλανδία - Σερβία

Η βαθμολογία

(1η αγων.)

1.Ισπανία 3 (28-3)

2.Ισραήλ 0 (3-28)

3.Ολλανδία 0 (0-0)

4.Σερβία 0 (0-0)

Η 2η αγωνιστική

Δευτέρα 12/1