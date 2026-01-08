Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Οι «γαλανόλευκες» κλήσεις του Θοδωρή Βλάχου
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών είναι έτοιμη για τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 25 Ιανουαρίου στο Βελιγράδι. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος έκανε γνωστή την αποστολή, η οποία θα απαρτίζεται από 15 αθλητές.
Οι κλήσεις του Θοδωρή Βλάχου
- Παναγιώτης Τζωρτζάτος
- Ντίνος Γενηδουνιάς
- Δημήτρης Σκουμπάκης
- Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης
- Στέλιος Αργυρόπουλος
- Αριστείδης Χαλυβόπουλος
- Νίκος Γκίλλας
- Στάθης Καλογερόπουλος
- Κώστας Κάκαρης
- Δημήτρης Νικολαϊδης
- Νίκος Παπανικολάου
- Αλέξανδρος Παπαναστασίου
- Μάνος Ζερδεβάς
- Βαγγέλης Πούρος
- Σεμίρ Σπάχιτς
Στην αποστολή της «γαλανόλευκης» θα βρίσκονται επίσης ο συνεργάτης του Θοδωρή Βλάχου, Τάσος Σχίζας, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, η αναλύτρια βίντεο Αικατερίνη Τάνκεβα, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας ως αρχηγός.
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών ταξιδεύει για το Βελιγράδι την Παρασκευή (9/1), στις 13:35.
Σημειώνεται πως η Εθνική Ελλάδας έχει κληρωθεί σε όμιλο με Γεωργία, Σλοβενία και Κροατία. Οι τρεις πρώτες ομάδες θα περάσουν στη φάση των προημιτελικών ομίλων απ' όπου θα προκύψουν και τα ζευγάρια των ημιτελικών.
Το πρόγραμμα της Εθνικής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
- 11/1, 21:30: Ελλάδα - Γεωργία
- 13/1, 16:15: Ελλάδα - Σλοβενία
- 15/1, 21:30: Ελλάδα - Κροατία
