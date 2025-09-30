Την Πέμπτη θα γίνει στο Φούντσαλ της Μαδέιρα η κλήρωση της τελικής φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης γυναικών.

Μετά τους άνδρες, σειρά έχουν οι γυναίκες να μάθουν τις αντιπάλους τους στην πρώτη φάση της τελικής φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης, που θα γίνει στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα από τις 26 Ιανουαρίου, μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Η κλήρωση θα γίνει στο Φούντσαλ την Πέμπτη (2/10, 13:30), με την Ελλάδα να βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Η εθνική ομάδα θα ταξιδέψει καταμεσής του Ατλαντικού Ωκεανού και στον τόπο γέννησης του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας που κατέκτησε τον Ιούλιο στη Σιγκαπούρη.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης γυναικών θα πάρουν μέρος 16 ομάδες, που θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Κάθε όμιλος θα περιλαμβάνει δύο ομάδες που τερμάτισαν στις οκτώ πρώτες θέσεις στην προηγούμενη διοργάνωση στο Αϊντχόφεν και δύο που πέρασαν από τα προκριματικά το περασμένο καλοκαίρι.

Τα γκρουπ δυναμικότητας



Α'

Ολλανδία

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Β'

Ουγγαρία

Γαλλία

Μ. Βρετανία

Κροατία

Γ'

Πορτογαλία

Γερμανία

Σερβία

Ισραήλ

Δ'