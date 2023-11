Η Νετάνια έχασε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών-γυναικών

Η European Aquatics πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών-γυναικών από τη Νετάνια του Ισραήλ, άγνωστο παραμένει αν θα διεξαχθεί.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υγρού Στίβου, το βράδυ της Πέμπτης (2/11) ανακοίνωσε πως το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών - γυναικών δεν θα πραγματοποιηθεί στη Νετάνια του Ισραήλ.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που ήταν προγραμματισμένο για το διάστημα 3-16 Ιανουαρίου 2024, εκτός από προκρίσεις για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Φεβρουαρίου στη Ντόχα, θα έδινε δύο εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ένα στους άνδρες και ένα στις γυναίκες.

Η ανακοίνωση της European Aquatics δεν αναφέρει ματαίωση της διοργάνωσης και αυτό γιατί εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, καθώς το προηγούμενο διάστημα πληροφορίες έφεραν τη Γερμανία και την Ολλανδία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να αναλάβουν τη διοργάνωση.

H ανακοίνωση της Εuropean Aquatics

«Ως συνέπεια των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στο Ισραήλ και μετά από εκτενείς συναντήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών και της Ισραηλινής ένωσης υδατοσφαίρισης, οι πλευρές συμφώνησαν ότι θα είναι αδύνατο να φιλοξενηθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης στη Νετάνια του Ισραήλ, όπως είχε προγραμματιστεί τον Ιανουάριο 2024.

