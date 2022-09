H Κροατία μπροστά σε 9.000 θεατές νίκησε την Ιταλία 11-10 και απέναντι στην Ουγγαρία θα παίξει για το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ, έντονες διαμαρτυρίες των Ιταλών, για το πέναλτι που έκρινε το παιχνίδι.

Η Κροατία 12 χρόνια μετά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, έχει την ευκαιρία να το επαναλάβει και τώρα στο Σπλιτ.

Οι διοργανωτές επικράτησαν της Ιταλίας με 11-10 και το Σάββατο (10/9, 21:30) απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ουγγαρία, θα παίξουν για την επιστροφή τους στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο ημιτελικός σημαδεύτηκε από το πέναλτι που έδωσαν οι διαιτητές σε βάρος του Ιταλού τερματοφύλακα, Τζανμάρκο Νικόζια, 1:35 πριν από το τέλος, που έδωσε την ευκαιρία στον Κονσταντίν Χαρκόφ να πετύχει το νικητήριο 11-10, αλλά και τις έντονες διαμαρτυρίες των Ιταλών.

