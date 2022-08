Η Κροατία νικώντας τη Μάλτα με 19-5, έμεινε μόνη πρώτη στον Β' Όμιλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών στο Σπλιτ, όπου μετέχει η εθνική ομάδα.

Η Κροατία δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Μάλτα, επικράτησε με 19-5 στη δική της πρεμιέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ και μετά την ισοπαλία της εθνικής ομάδας με τη Γαλλία, έμεινε μόνη στην πρώτη θέση του Β' Ομίλου.



Tα οκτάλεπτα: 0-2, 1-3, 2-7, 2-7

Μάλτα (Ίτσο): Ντάρεν Ζαμίτ 3, Πλούμπτον 1, Ντίνο Ζαμίτ 1.

Κροατία (Τούτσακ): Μπούριτς 3, Φάτοβιτς 5, Κράπιτς 1, Μπούκιτς 1, Κρίζιτς 1, Ζούβελα 2, Μάρινιτς-Κράγκιτς 4, Χαρκόφ 2.

Croatia get their first win of #wp2022split in front of a packed-out Spaladium Area tonight!



Check out the highlights pic.twitter.com/nBsY9nvAw1