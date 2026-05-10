Τουρκία: Αυτό που έγινε την τελευταία αγωνιστική δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά του μπάσκετ
Η Καρσίγιακα ήταν η ομάδα που χαμογέλασε στο φινάλε της τουρκικής λίγκας, καθώς παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία, μετά από έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων που έμοιαζαν απίθανο να έρθουν και σίγουρα κανείς δεν περίμενε πως θα συμβούν με αυτό τον τρόπο.
Συγκεκριμένα, η Καρσίγιακα ήθελε δική της νίκη απέναντι στην Μπούρσασπορ και παράλληλα ήττα της Πέτκιμσπορ από την Τόφας. Εν τέλει έτσι κι έγινε, με τα αποτελέσματα να έρχονται ακριβώς όπως τα ήθελέ η ομάδα από τη Σμύρνη!
Για να έρθουν όμως, είχαμε δύο buzzer beater,αλλά και επεισόδια οπαδών!
Η Καρσίγιακα έχανε με σχεδόν 20 πόντους στο ημίχρονο (31-48) από την Μπούρσασπορ και η οπαδοί της πέταξαν νερά στο παρκέ για να διακοπεί το ματς και να είναι πιο πίσω χρονικά σε σχέση με αυτό της Πέτκιμσπορ.
🔴 Karşıyaka, Michal Sokolowski'nin son saniyedeki basketiyle ligde kalıyor!#TSBSL #beINSPORTS pic.twitter.com/VOfuIknc1U— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 10, 2026
Εν τέλει, στο δεύτερο ημίχρονο η Καρσίγιακα έκανε την μεγάλη ανατροπή και με καλάθι του Σοκολόφσκι στην εκπνοή, πήρε τη νίκη με 84-82. Βέβαια πριν οι διαιτητές εξετάσουν τη φάση, ο κόσμος είχε ήδη μπει μέσα στο γήπεδο για να πανηγυρίσει, με τους εορτασμούς να «παγώνουν» για λίγο, μέχρι οι διαιτητές να βγάλουν την απόφασή τους.
Όλα αυτά όμως δεν θα συνέβαιναν εάν η Τόφας δεν έπαιρνε τη νίκη απέναντι στην Πέτκιμσπορ. Όπως και στο ματς της Καρσίγιακα, έτσι και σε αυτό οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μπροστά στο ημίχρονο (35-47, 20'), όμως στο δεύτερο μισό οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή, φτάνοντας στη νίκη με καλάθι του Πέρεζ στην εκπνοη.
ALEX PEREZ ALİĞA PETKİM KARŞISINDA SON SANİYEDE TOFAŞ’A MAÇI KAZANDIRIYOR! 🚨🚨🚨— Euroleague Time (@euroleague_time) May 10, 2026
An itibarıyla Karşıyaka, Bursaspor’u yenmesi halinde ligde kalacak ve Aliağa küme düşecek. pic.twitter.com/HTZJkBIXAw
Αποτέλεσμα όλων αυτών των πραγμάτων ήταν να πέσει η Μερσίν, η οποία στην τριπλή ισοβαθμία με Καρσίγιακα και Πέτκιμσπορ, έμεινε εκτός, καθώς δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Τραμπζοσπόρ (90-80).
