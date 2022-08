Η πρεμιέρα του τουρνουά γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ, βρήκε την Ισπανία να νικά με διαφορά 29 γκολ τη Σερβία και την Ιταλία με 25 γκολ, αντίστοιχα.

Οι εναρκτήριοι αγώνες στο τουρνουά γυναικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Σπλιτ, έβγαλαν και τα πρώτα σκορ μαμούθ, δείγμα της μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας ανάμεσα στα εθνικά συγκροτήματα.

Για τον Β' όμιλο η κάτοχος του τίτλου Ισπανία νίκησε τη Σερβία με διαφορά 29 γκολ (32-3). Είναι χαρακτηριστικό για τη Σερβία, που βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο στις γυναίκες, πως επιχείρησε μόλις 12 σουτ, ενώ για την Ισπανία γκολ πέτυχαν όλες οι παίκτριες, εκτός από τις τερματοφύλακες.

