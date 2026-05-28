Ο Εθνικός υπερασπίστηκε την έδρα του και με νίκη 10-7 επί της Γλυφάδας έστειλε σε τρίτο και τελευταίο ματς το ζευγάρι για την τρίτη θέση της Waterpolo League γυναικών.

Ακόμη ένα ματς θα χρειαστεί ανάμεσα σε Εθνικό και Γλυφάδα για να γίνει γνωστό το ποια ομάδα θα πάρει την τρίτη θέση στο πρώταθλημα της Waterpolo League γυναικών. Οι Πειραιώτισσες επικράτησαν με 10-7 της ομάδας των νοτίων προαστίων και η τρίτη θέση θα κριθεί σε τελευταίο ματς.

Το ματς ξεκίνησε καλύτερα για τη Γλυφάδα, η οποία πήρε δύο τέρματα διαφορά (0-2), ωστόσο ο Εθνικός μείωσε λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περιόδου (1-2). Οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και στο δεύτερο οκτάλεπτο, αλλάζοντας πλευρά με το σκορ να είναι 5-6 υπέρ τους.

Βέβαια, το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ διαφορετικό. Ο Εθνικός βελτίωσε στο μέγιστο την άμυνά του και δεν επέτρεψε στη Γλυφάδα να πετύχει κάποιο γκολ και με τρία γκολ στο ενεργητικό ανέτρεψε τη διαφορά (8-6).

Το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα κατάφερε να διατηρήσει αρχικά το υπέρ του προβάδισμα και στη συνέχεια να το διευρύνει. Το 10-7 ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τον Εθνικό να ισοφαρίζει σε 1-1 τη σειρά και να στέλνει σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι την υπόθεση της τρίτης θέσης.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 4-4, 3-0, 2-1

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ