Οι επιλογές της νεαρής αθλήτριας πόλο της Βουλιαγμένης και της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, Νεφέλης Κρασσά, στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Λίγο παραπάνω από ένας μήνας απομένει για το κλείσιμο των διαδικτυακών καλπών για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς έχει ξεκινήσει με τον κόσμο και τους αθλητές να είναι δίνουν τις δικές τους ψήφους.

Μία εκ των υποψηφιοτήτων στην κατηγορία «Rising Star - Γυναίκα», η Νεφέλη Κρασσά, έδωσε τις δικές της ψήφους για το μεγάλο event. Η 17χρονη πολίστρια της Βουλιαγμένης, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, και Παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έκανε τις δικές της επιλογές.

Όπως θα φανεί, οι ψήφοι της είχαν έντονο το... άρωμα της υδατοσφαίρισης. Για κορυφαίο της χρονιά επέλεξε τον Στέλιο Αργυρόπουλο και για το αντίστοιχο βραβείο στις γυναίκες επέλεξε τη Φωτεινή Τριχά. Οι ομάδες πόλο σε άνδρες και γυναίκες είχαν επίσης την τιμητική τους, ψηφίζοντας παράλληλα και τον Χάρη Παυλίδη ως τον κορυφαίο προπονητή της χρονιάς.

Οι επιλογές της Νεφέλης Κρασσά