Ο ΠΑΟΚ πήρε ευρεία νίκη επί της Ηλιούπολης με σκορ 29-13, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών...

Εύκολο έργο στην έδρα του είχε ο ΠΑΟΚ για τη 12η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κυριάρχησε της Ηλιούπολης, την οποία και νίκησε με 29-13, έχοντας ένα εύκολο μεσημέρι στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο.

Ο ΠΑΟΚ έκανε ξεκάθαρο από τα πρώτα λεπτά το πώς θα κυλήσει το ματς. Πήρε τον έλεγχο στην αναμέτρηση και σιγά σιγά ξεκίνησε να αποκτά απόσταση στο σκορ. Με το +4 υπέρ των γηπεδούχων έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο (7-3), το οποίο έως το τέλος του πρώτο ημιχρόνου αυξήθηκε κατά ένα γκολ (14-9).

Οι «ασπρόμαυρες» συνέχισαν ακατάπαυστα τον επιθετικό του ρυθμό. Βελτιώθηκαν αμυντικά σε σχέση με το δεύτερο οκτάλεπτο και εκτόξευσαν το προβάδισμά τους. Με επιμέρους σκορ 15-4, διαμορφώθηκε το τελικό 29-13 στο αγώνα, δίνοντας ένα άνετο... τρίποντο στις γηπεδούχες.

Τα οκτάλεπτα: 7-3, 7-6, 7-2, 8-2

Τα στατιστικά του ματς εδώ

Στο άλλο ματς, που ήταν προγραμματισμένο το Σάββατο (13/12) ο ΝΟ Πατρών πήρε ένα σημαντικό διπλό κόντρα στο Ρέθυμνο. Με γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης από τη Γιοβάνα Ράντονιτς, η ομάδα της Αχαΐας νίκησε με 16-15.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του ΝΟ Πατρών, ο οποίος ανέβηκε στους έξι βαθμούς, αφήνοντας την κρητική ομάδα στους τρεις βαθμούς και την τελευταία θέση στην κατάταξη της Waterpolo League γυναικών.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-5, 5-3, 4-5

Τα στατιστικά του ματς εδώ