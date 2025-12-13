Waterpolo League γυναικών: «Ξέσπασε» επί της Ηλιούπολης ο ΠΑΟΚ
Εύκολο έργο στην έδρα του είχε ο ΠΑΟΚ για τη 12η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κυριάρχησε της Ηλιούπολης, την οποία και νίκησε με 29-13, έχοντας ένα εύκολο μεσημέρι στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο.
Ο ΠΑΟΚ έκανε ξεκάθαρο από τα πρώτα λεπτά το πώς θα κυλήσει το ματς. Πήρε τον έλεγχο στην αναμέτρηση και σιγά σιγά ξεκίνησε να αποκτά απόσταση στο σκορ. Με το +4 υπέρ των γηπεδούχων έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο (7-3), το οποίο έως το τέλος του πρώτο ημιχρόνου αυξήθηκε κατά ένα γκολ (14-9).
Οι «ασπρόμαυρες» συνέχισαν ακατάπαυστα τον επιθετικό του ρυθμό. Βελτιώθηκαν αμυντικά σε σχέση με το δεύτερο οκτάλεπτο και εκτόξευσαν το προβάδισμά τους. Με επιμέρους σκορ 15-4, διαμορφώθηκε το τελικό 29-13 στο αγώνα, δίνοντας ένα άνετο... τρίποντο στις γηπεδούχες.
Τα οκτάλεπτα: 7-3, 7-6, 7-2, 8-2
Τα στατιστικά του ματς εδώ
Στο άλλο ματς, που ήταν προγραμματισμένο το Σάββατο (13/12) ο ΝΟ Πατρών πήρε ένα σημαντικό διπλό κόντρα στο Ρέθυμνο. Με γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης από τη Γιοβάνα Ράντονιτς, η ομάδα της Αχαΐας νίκησε με 16-15.
Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του ΝΟ Πατρών, ο οποίος ανέβηκε στους έξι βαθμούς, αφήνοντας την κρητική ομάδα στους τρεις βαθμούς και την τελευταία θέση στην κατάταξη της Waterpolo League γυναικών.
Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-5, 5-3, 4-5
Τα στατιστικά του ματς εδώ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.