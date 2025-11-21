LIVE Streaming: Πανιώνιος - Ολυμπιακός
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στη Watepolo League γυναικών «ανοίγει» η αναμέτρηση Πανιώνιος - Ολυμπιακός, η οποία θα λάβει χώρα στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.
Ο αήττητος Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει το εξαιρετικό του σερί στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ οι «κυανέρυθρες» θα προσπαθήσουν να σταθούν ως εμπόδιο στο στόχο της ομάδας του Δημήτρη Κραβαρίτης.
Το πρώτο σπριντ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 και η μετάδοσή του γίνεται από το KOE TV
Δείτε την αναμέτρηση Πανιώνιος - Ολυμπιακός σε live streaming
