Waterpolo League Γυναικών: Έκλεισαν με νίκη την 3η αγωνιστική η Γλυφάδα και ο Εθνικός
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στην Waterpolo League Γυναικών έκλεισε με τις νίκες του Εθνικού και της Γλυφάδας απέναντι σε ΝΟ Πατρών και Πανιώνιο. Η ομάδα του Πειραιά συνέχισε το νικηφόρο σερί της, ενώ η Γλυφάδα επέστρεψε στις νίκες.
Στο ματς που προηγήθηκε χρονικά ο Εθνικός είχε άνετο πέρασμα από την Πάτρα, επικρατώντας με 27-8 του ομώνυμου ναυτικού ομίλου. Λίγο αργότερα, η Γλυφάδα πραγματοποίησε ηχηρό πέρασμα από το κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, νικώντας με 17-11 τον Πανιώνιο.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- Ρέθυμνο - ΠΑΟΚ 13-24
- Ηλιούπολη - Χανιά 8-10
- Βουλιαγμένη - Άλιμος 16-5
- ΝΟ Πατρών - Εθνικός 8-27
- Ολυμπιακός - ΝΕ Πατρών 20-4
- Πανιώνιος - Γλυφάδα 11-17
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 9
- Εθνικός 9
- Χανιά 9
- Βουλιαγμένη 6
- ΠΑΟΚ 6
- Γλυφάδα 5
- Πανιώνιος 3
- Άλιμος 3
- ΝΟ Πατρών 3
- Ρέθυμνο 0
- ΝΕ Πατρών 0
- Ηλιούπολη 0
