Με νικηφόρα περάσματα από Πάτρα και Νέα Σμύρνη έκλεισαν το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Watepolo League Γυναικών ο Εθνικός και η Γλυφάδα. Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία...

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στην Waterpolo League Γυναικών έκλεισε με τις νίκες του Εθνικού και της Γλυφάδας απέναντι σε ΝΟ Πατρών και Πανιώνιο. Η ομάδα του Πειραιά συνέχισε το νικηφόρο σερί της, ενώ η Γλυφάδα επέστρεψε στις νίκες.

Στο ματς που προηγήθηκε χρονικά ο Εθνικός είχε άνετο πέρασμα από την Πάτρα, επικρατώντας με 27-8 του ομώνυμου ναυτικού ομίλου. Λίγο αργότερα, η Γλυφάδα πραγματοποίησε ηχηρό πέρασμα από το κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, νικώντας με 17-11 τον Πανιώνιο.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Ρέθυμνο - ΠΑΟΚ 13-24

Ηλιούπολη - Χανιά 8-10

Βουλιαγμένη - Άλιμος 16-5

ΝΟ Πατρών - Εθνικός 8-27

Ολυμπιακός - ΝΕ Πατρών 20-4

Πανιώνιος - Γλυφάδα 11-17

Η βαθμολογία