Champions League: Με νίκη ξεκίνησε η Ραντνίσκι του Βλαχόπουλου
Με τον Άγγελο Βλαχόπουλο να πετυχαίνει τρία τέρματα, η Ραντνίτσκι ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις της στο Champions League, επικρατώντας με σκορ 17-16 της Βάσας. Η νίκη αυτή φέρνει τη σερβική ομάδα στη δεύτερη θέση του ομίλου, στον οποίο προπορεύεται ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 13-9 επί της Μλάντοστ.
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες είχαν από μία περίοδο στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτη η Βάσας πήρε το προβάδισμα με δύο τέρματα (3-5), το οποίο ισοφάρισε στο τέλος του πρώτου μισού η γηπεδούχος ομάδας. Η Ραντνίτσκι είχε το μομέντουμ, μετά την ισοφάριση και στην τρίτη περίοδο κατάφερε να πάρει αυτή για πρώτη φορά απόσταση δύο γκολ (14-12).
Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι Σέρβοι έκαναν σωστή διαχείριση του +2, με τους φιλοξενούμενους απλά να καταφέρνουν να μειώσουν στο ελάχιστο την διαφορά λίγο πριν το τέλος του ματς για να διαμορφωθεί και το τελικό 17-16 υπέρ της Ραντνίτσκι.
Η βαθμολογία του ομίλου
- Ολυμπιακός 3
- Ραντνίσκι 3
- Βάσας 0
- Μλάντοστ 0
Η επόμενη αγωνιστική (28-29/10)
- Βάσας - Ολυμπιακός
- Μλάντοστ - Ραντνίσκι
Στα άλλα ματς της ημέρας, η Μαρσέιγ υπέταξε το Ανόβερο με σκορ 20-9, ενώ η Γιαντράν Χέρστεγκ Νόβι επικράτησε με 14-11 της Γιαντράν Σπλιτ.
