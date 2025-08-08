Την απόκτηση της νεαρής περιφερειακού, Μάρως Παπαδοπούλου, ανακοίνωσε ο Άλιμος στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης του συλλόγου για την επόμενη σεζόν.

Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση γνωστοποίησε η ομάδα του Αλίμου, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Μάρως Παπαδοπούλου.

Η 19χρονη αθλήτρια την περασμένη σεζόν φορούσε το σκουφάκι του Πανιώνιου, έχοντας περάσει και για λίγο από τον Ολυμπιακό. Μία κίνηση, η οποία έχει σκοπό την ενίσχυση του νεανικού κορμού της ομάδας των νοτίων προαστίων, η οποία παράλληλα θα προσφέρει και ποιότητα στην περιφέρεια της.

Η ανακοίνωση του Αλίμου

«Ο Άλιμος NAΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Μάρω Παπαδοπούλου.

Η 19χρονη δεξιόχειρας περιφερειακή, ξεκίνησε την καριέρα της από τις Ακαδημίες του Πανιωνίου, τα επόμενα δύο χρόνια εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, ακολούθησε μία χρονιά στην ΑΕΚ, για να επιστρέψει στον Πανιώνιο, στον οποίο αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν.

Η σημαντική εμπειρία που αποκόμισε στην Α1 Εθνική Κατηγορία θα είναι πολύτιμη για την απαιτητική νέα σεζόν και τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει η ομάδας μας».