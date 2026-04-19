Με νίκη της Βουλιαγμένης ολοκληρώθηκε η β' φάση της Waterpolo League ανδρών

Η Βουλιαγμένη νίκησε με άνεση τον ΓΣ Περιστερίου με 16-9 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε και τη β' φάση της Waterpolo League ανδρών.

Η ομάδα της Βουλιαγμένης από την 4η θέση του Γκρουπ 1 θα αρχίσει στην 1η φάση των play offs αντιμετωπίζοντας με πλεονέκτημα έδρας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Στο άλλο ζευγάρι ο Απόλλων Σμύρνης θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο, έχοντας επίσης το πλεονέκτημα έδρας.

Η σειρά ολοκληρώνεται στις δύο νίκες και στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είτε τον Απόλλωνα Σμύρνης, είτε τον Πανιώνιο.

Το Περιστέρι από την 8η θέση στο Γκρουπ 1, θα παίξει σε μονό αγώνα με το Παλαιό Φάληρο στο Τροκαντερό, στην έναρξη των plau in.

H βαθμολογία στο Γκρουπ 1

