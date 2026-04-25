Το Περιστέρι πήρε μία σημαντική νίκη στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 15-13 (κ.δ 11-11) κόντρα στο Παλαιό Φάληρο και προκρίθηκε στα Play-Off της Waterpolo League.

Μετά τη νίκη του Υδραϊκού επί της Γλυφάδας σειρά είχε η επικράτησε του Περιστερίου επί του Παλαιού Φαλήρου στις νοκ άουτ αναμετρήσεις για τα Play In της Waterpolo League ανδρών. Η ομάδα των δυτικών προαστίων με σκορ 15-13 (κ.δ 11-11) θα βρεθεί στα Play-Off της διοργάνωσης, όπου για τις θέσεις 5-8 και το ευρωπαϊκό εισιτήριο θα παίξει απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν γκολ - γκολ και καμία να μην παίρνει ξεκάθαρη διαφορά στο ματς. Βέβαια, αυτό άλλαξε στο δεύτερο οκτάλεπτο, όπου το σύνολο του Κώστα Πασλή ανέβηκε σε άμυνα και επίθεση για να πάρει προβάδισμα με τρία τέρματα (3-6) πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Μάλιστα, το Περιστέρι βρέθηκε και στο +5 (3-8), όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ροκανίσουν τη διαφορά και να μειώσουν στο ελάχιστο πριν την έναρξη του τελευταίου οκτάλεπτου (8-9). Εκεί, οι Περιστεριώτες πήραν απόσταση δύο τερμάτων (11-9), αλλά το σύνολο του Παλαιού Φαλήρου βρήκε τον τρόπο να φέρει στα ίσα το ματς. Το 11-11 ήταν το σκορ της κανονικής διάρκειας, με τις δύο ομάδες να λύσουν τις διαφορές τους στη διαδικασία των πέναλτι.

Σε εκείνο το σημείο, οι φιλοξενούμενοι είχαν σε πολύ καλή ημέρα τον πορτιέρε τους Κώστα Φλέγκα. Ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε δύο πέναλτι και σε συνδυασμό με την απόλυτη ευστοχία των συμπαικτών του διαμορφώθηκε το 15-13 για να πανηγυρίσουν τη νίκη και την πρόκριση στα Play-Off.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 1-4, 5-3, 3-2 / πεν: 2-4

