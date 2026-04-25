Υδραϊκός - Γλυφάδα 10-5: Νίκη και στα Play In
Ο Υδραϊκός, πραγματοποιώντας πολύ καλή τέταρτη περίοδο, πήρε νίκη με double score (10-5) επί της Γλυφάδας, παίρνοντας το εισιτήριο για τα Play in στη Waterpolo League ανδρών. Επόμενη αντίπαλος θα είναι η ηττημένη ομάδα της αναμέτρησης Παλαιό Φάληρο - Περιστέρι.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους τυπικά γηπεδούχους στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας να παίρνουν προβάδισμα δύο τερμάτων (2-0). Βέβαια, οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο οκτάλεπτο κατάφεραν να μειώσουν στο ελάχιστο τη διαφορά πριν την αλλαγή πλευρών για το ημίχρονο (5-4).
Η απόσταση του ενός τέρματος διατηρήθηκε από το σύνολο του Δημήτρη Κραβαρίτη στην τρίτη περίοδο (6-5) για να έρθει στο τελευταίο οκτάλεπτο το... ξέσπασμα. Πιο συγκεκριμένα, με τέσσερα τέρματα ενεργητικό και μηδέν παθητικό, ο Υδραϊκός «κλείδωσε» τη νίκη και διαμόρφωσε το τελικό 10-5 στο ματς για να πάρει το εισιτήριο στα Play In του πρωταθλήματος.
Τα οκτάλετπα: 2-0, 3-4, 1-1, 4-0
Υδραϊκός (Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης 2, Χ. Σιαμάς. Λεμπέσης 1, Χατζηκυριακάκης, Δίπλαρος 1, Άτζιτς 2, Σγουρίδης 1, Μαυρωτάς, Τσαταλιός 1, Αγκόρτσας 1, Βλάσσης, Γιανναράς, Καλαϊτζής 1, Σιούτης.
Γλυφάδα (Παπαδόπουλος): Κουρούβανης, Τζελάτης. Παπούκας. Μπομπός, Χρυσοσπάθης 1, Ζαν Κάρλο, Γιαννόπουλος 2, Βαλλιανάτος. Μαυράκης 1, Δερμιτζάκης. Ηλιόπουλος 1, Γιαννάτσης, Κατσινούλας, Αλευράς, Φρυδάς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.