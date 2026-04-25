Τη νίκη που τον έφερε στα Play in της Waterpolo League ανδρών πήρε ο Υδραϊκός, επικρατώντας με 10-5 της Γλυφάδας σε αγώνα νοκ-άουτ.

Ο Υδραϊκός, πραγματοποιώντας πολύ καλή τέταρτη περίοδο, πήρε νίκη με double score (10-5) επί της Γλυφάδας, παίρνοντας το εισιτήριο για τα Play in στη Waterpolo League ανδρών. Επόμενη αντίπαλος θα είναι η ηττημένη ομάδα της αναμέτρησης Παλαιό Φάληρο - Περιστέρι.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους τυπικά γηπεδούχους στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας να παίρνουν προβάδισμα δύο τερμάτων (2-0). Βέβαια, οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο οκτάλεπτο κατάφεραν να μειώσουν στο ελάχιστο τη διαφορά πριν την αλλαγή πλευρών για το ημίχρονο (5-4).

Η απόσταση του ενός τέρματος διατηρήθηκε από το σύνολο του Δημήτρη Κραβαρίτη στην τρίτη περίοδο (6-5) για να έρθει στο τελευταίο οκτάλεπτο το... ξέσπασμα. Πιο συγκεκριμένα, με τέσσερα τέρματα ενεργητικό και μηδέν παθητικό, ο Υδραϊκός «κλείδωσε» τη νίκη και διαμόρφωσε το τελικό 10-5 στο ματς για να πάρει το εισιτήριο στα Play In του πρωταθλήματος.

Τα οκτάλετπα: 2-0, 3-4, 1-1, 4-0

Υδραϊκός (Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης 2, Χ. Σιαμάς. Λεμπέσης 1, Χατζηκυριακάκης, Δίπλαρος 1, Άτζιτς 2, Σγουρίδης 1, Μαυρωτάς, Τσαταλιός 1, Αγκόρτσας 1, Βλάσσης, Γιανναράς, Καλαϊτζής 1, Σιούτης.

Γλυφάδα (Παπαδόπουλος): Κουρούβανης, Τζελάτης. Παπούκας. Μπομπός, Χρυσοσπάθης 1, Ζαν Κάρλο, Γιαννόπουλος 2, Βαλλιανάτος. Μαυράκης 1, Δερμιτζάκης. Ηλιόπουλος 1, Γιαννάτσης, Κατσινούλας, Αλευράς, Φρυδάς.