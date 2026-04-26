Ατρόμητος - Αστέρας 2-1: Τα Highlights της νίκης των Περιστεριωτών
Με γκολ των Σταυρόπουλου και Τσακμάκη ο Ατρόμητος επεβλήθη εντός έδρας απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με 2-1.
Ο Αστέρας προηγήθηκε με τον Μακέντα αλλά ο Ατρόμητος έκανε το 1-1 πριν κλείσει στο πρώτο μέρος με τον Σταυρόπουλο. Το 2-1 έγινε από τον Τσακμάκη ενώ ο Ατρόμητος είχε 2 δοκάρια: ένα με τον Γιουμπιτάνα και ένα με τον Μπάκου. Φυσικά υπήρξε και στην τελευταία φάση η τεράστια επέμβαση του Χουτεσιώτη.
