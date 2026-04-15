Ο Ολυμπιακός διέλυσε 22-13 τον Πανιώνιο εκτός έδρας, έκανε το 21/21 στη Waterpolo League και πάει με φόρα στο ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό στο Σεράφειο.

Με επιθετική πολυφωνία, ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας με 22-13 του Πανιώνιου και διατήρησε το απόλυτο στη Waterpolo League, ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Σεράφειο.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά, έχοντας συνολικά έντεκα διαφορετικούς σκόρερ. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ζάλανκι με τέσσερα γκολ, οδηγώντας την ομάδα του στο «21 στα 21» και στους 63 βαθμούς, διατηρώντας διαφορά +6 από τον Παναθηναϊκό.

Οι δύο «αιώνιοι» αναμετρώνται το Σάββατο (18/04, 18:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο Σεράφειο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 3-7, 3-3, 4-7.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Πόρτερ, Μπουζάλας, Μπιτσάκος Κ., Καρατζάς Σ., Παπάκος 2, Τρασάι, Μπιτσάκος Α. 4, Τάκατα 1, Μουρίκης 1, Γούνας 2, Κουκουνάς 1, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Καρατζάς Ο., Μότσιας 1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Λυκούδης 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Γουβής, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου.