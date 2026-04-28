Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε ένα τρίποντο από τη... σέντρα, όμως δεν μέτρησε και προκάλεσε την τρομερή αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ελέγχει τον ρυθμό του ματς κόντρα στη Μονακό στο Game 1 των Playoffs της EuroLeague στο ΣΕΦ με διαφορετικούς πρωταγωνιστές να παίρνουν κάθε φορά τη σκυτάλη.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που προσπάθησε να εκμαιεύσει φάουλ στο τρίποντο και κατέληξε να ευστοχεί πίσω από το logo! Αυτό το επικό στιγμιότυπο συνέβη στο 5:32 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, όμως το καλάθι δεν μέτρησε γιατί ήταν φάουλ χαμηλα.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε προλάβει να πανηγυρίσει με την ψυχή του το τρομερό του τρίποντο, ενώ η ευστοχία του εκτός ισορροπίας από τη... σέντρα προκάλεσε την φοβερή αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα που έμεινε άναυδος!