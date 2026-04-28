Ολυμπιακός - Μονακό: Το τρίποντο του Ντόρσεϊ που δεν μέτρησε και η φοβερή αντίδραση του Μπαρτζώκα!
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ελέγχει τον ρυθμό του ματς κόντρα στη Μονακό στο Game 1 των Playoffs της EuroLeague στο ΣΕΦ με διαφορετικούς πρωταγωνιστές να παίρνουν κάθε φορά τη σκυτάλη.
Ένας από αυτούς ήταν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που προσπάθησε να εκμαιεύσει φάουλ στο τρίποντο και κατέληξε να ευστοχεί πίσω από το logo! Αυτό το επικό στιγμιότυπο συνέβη στο 5:32 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, όμως το καλάθι δεν μέτρησε γιατί ήταν φάουλ χαμηλα.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε προλάβει να πανηγυρίσει με την ψυχή του το τρομερό του τρίποντο, ενώ η ευστοχία του εκτός ισορροπίας από τη... σέντρα προκάλεσε την φοβερή αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα που έμεινε άναυδος!
🤯 WHAT DID HE JUST HIT?@TDORSEY_1 hit that from the other side of Piraeus - didn’t count in the end. Biggest what-if of the season? pic.twitter.com/8GB0j7ubTG— EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.