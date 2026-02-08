Με νίκες έκλεισε το πρόγραμμα του Σαββάτου (7/2) στη Waterpolo League ανδρών για Απόλλωνα Σμύνρης, Περιστέρι και ΟΦΘ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής...

Απόλλων Σμύρνης, Περιστέρι και ΟΦΘ πήραν νίκες στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών κόντρα σε Υδραϊκό, Γλυφάδα και Λάρισα αντίστοιχα.

Στο ματς που προηγήθηκε χρονικά, ο ΟΦΘ επικράτησε της Λάρισας με 20-14. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο οκτάλεπτο (7-1).

Με αυτή τη νίκη οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στους εννέα βαθμούς. Από την άλλη, οι Λαρισαίοι είναι οι μόνοι στο πρωτάθλημα που δεν έχουν βαθμό.

Οκτάλεπτα: 7-2, 4-5, 3-2, 6-5

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Στο επόμενο ματς, το Περιστέρι πήρε ένα σημαντικό «διπλό» κόντρα στη Γλυφάδα. Η ομάδα των δυτικών προαστίων επικράτησε με 13-11, παίρνοντας τη νίκη στα τελευταία 76 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού.

Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη για το σύνολο του Κώστα Πασλή, που έφτασε τους 15 βαθμούς και πλησίασε στους τρεις τη Γλυφάδα που είναι τέταρτη, μια «στροφή» πριν ολοκληρωθεί η Α΄ Φάση του πρωταθλήματος.

Οκτάλεπτα: 4-3, 2-3, 2-2, 3-5

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα του Σαββάτου (7/2) για την 13η αγωνιστική, ο Απόλλων Σμύρνης κυριάρχησε του Υδραϊκού με σκορ 20-12. Σε εκπληκτική ημέρα οι Χανς Ντάουμπε και Νίκολα Μπογκντάνοβιτς οι οποίοι πέτυχαν 13 γκολ των «κυανόλευκων».

Αυτή ήταν η 12η νίκη για το σύνολο του Τεό Λοράντου, το οποίο έφτασε στους 36 βαθμούς, παραμένοντας στη δεύτερη θέση. Από την άλλη, ο Υδραϊκός είναι στην έκτη θέση με 15 βαθμούς.

Οκτάλεπτα: 5-4, 9-3, 4-2, 2-3

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ