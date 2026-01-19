Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Δημήτρη Μάζη

Οι επιλογές του Δημήρη Μάζη στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet...

Κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες έχουν απομείνει για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και οι διαδικτυακές κάλπες του Gazzetta παραμένουν ανοιχτές και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να ψηφίσουν τους κορυφαίους της χρονιάς.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο τμήμα ανδρών, Δημήτρης Μάζης, έδωσε τις δικές του επιλογές για τους κορυφαίους της χρονιάς. Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε τις περισσότερες ψήφους του στον υγρό στίβο και πιο συγκεκριμένα στο πόλο. Για τους κορυφαίους αθλητές της χρονιάς σε άνδρες και γυναίκες επέλεξε τον Στέλιο Αργυρόπουλο και τη Φωτεινή Τριχά.

Παράλληλα, για τις καλύτερες ομάδες της χρονιάς ψήφισε τις Εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών στις αντίστοιχες κατηγορίες. Ενώ, ο Χάρης Παυλίδης ήταν η επιλογή του για τον κορυφαίο προπονητή της χρονιάς.

Οι επιλογές του Δημήτρη Μάζη

Αθλητής της Χρονιάς: Στέλιος Αργυρόπουλος

Αθλήτριας της Χρονιάς: Φωτεινή Τριχά

Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Ελλάδος (πόλο)

Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Ομάδα (πόλο)

Προπονητής της Χρονιάς: Χάρης Παυλίδης

Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Νάσος Γκαβέλας

Rising Star - Άνδρας: Νεοκλής Αβδάλας

Rising Star - Γυναίκα: Νεφέλη - Άννα Κρασσά