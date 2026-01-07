Ο Δημήτρης Μαυρωτάς επέστρεψε στη Βουλιαγμένη

Ο Δημήτρης Μαυρωτάς, έπειτα από παραμονή εννέα χρόνων στο Ισραήλ, επιστρέφει στο ΝΟ Βουλιαγμένης, με χρέη άμεσου συνεργάτη του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς στην ομάδα πόλο ανδρών.

Ο Δημήτρης Μαυρωτάς επέστρεψε στο σπίτι του και στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα άμεσου συνεργάτη προπονητή στην ανδρική ομάδα πόλο και στον Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς.

Ο 57χρονος προπονητής έπειτα από παραμονή εννέα ετών στο Ισραήλ, όπου διετέλεσε ομοσπονδιακός τεχνικός στην εθνική ομάδα γυναικών και παράγοντας σπουδαίο έργο, επιστρέφει στη Βουλιαγμένη την οποία υπηρέτησε ως παίκτης κι έπειτα από τα προπονητικά επιτελεία.

Η ανακοίνωση του ΝΟΒ

«O Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Μαυρωτά, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα άμεσου συνεργάτη προπονητή στην ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης του Ν.Ο.Β.

Ο Δημήτρης Μαυρωτάς αποτελεί γνώριμο και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ομίλου, καθώς υπήρξε βασικό στέλεχος της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης και στη συνέχεια μέλος των προπονητικών επιτελείων του Ν.Ο.Β.

Από το 2016 κατέχει τη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών του Ισραήλ, με σημαντικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων η 6η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Σπλιτ και η 10η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα.

Στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε: "Χαίρομαι ιδιαίτερα που επιστρέφω στο σπίτι μου. Η πρόταση να βρεθώ δίπλα στον Βλάντο είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Μετά από εννέα χρόνια στο Ισραήλ, ανοίγει ένας νέος κύκλος στο ανδρικό πόλο, δίπλα σε έναν καταξιωμένο προπονητή. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεργαστώ ξανά με παλιούς συναθλητές, παίκτες και με τη διοίκηση, με τους οποίους μας συνδέει μακρά και στενή σχέση".

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης καλωσορίζει θερμά τον Δημήτρη Μαυρωτά και του εύχεται καλή αρχή και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα του Ν.Ο.Β.».