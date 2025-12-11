Εθνική ομάδα πόλο ανδρών: Οι κλήσεις ενόψει Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, έκανε γνωστές τις επιλογές του για την προετοιμασία ενόψει Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι από τις 10 έως τις 25 Ιανουαρίου.
Είκοσι ένα πολίστες από πέντε ομάδες αναμένεται να λάβουν μέρος στην προετοιμασία, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 08:00 τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο κολυμβητικό συγκρότημα του ΟΑΚΑ.
Σημειώνεται πως η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα λάβει μέρος στον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις Σλοβενία, Κροατία και Γεωργία. Εκεί, σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής, οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στη Β΄ φάση, όπου δημιουργούνται δύο όμιλοι των έξι με τις ομάδες να μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Από τους ομίλους της Β΄ φάσης θα προκύψει κατευθείαν η τετράδα των ημιτελικών.
Οι 21 πολίστες των κλήσεων του Θοδωρή Βλάχου
- Απόλλων Σμύρνης: Νίκος Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Λιμαράκης
- Βουλιαγμένη: Μάνος Ανδρεάδης, Νίκος Γιαννάτος, Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς
- Ολυμπιακός: Ζαννής Αλαφραγκής, Ντίνος Γενηδουνιάς, Νίκος Γκίλλας, Κώστας Κάκκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος
- Παναθηναϊκός: Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος
- Φερεντσβάρος: Στέλιος Αργυρόπουλος
- Μαρσέιγ: Στάθης Καλογερόπουλος
