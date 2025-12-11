Γνωστοί έγιναν οι πολίστες, οι οποίοι βρίσκονται στις κλήσεις του Θοδωρή Βλάχου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής ομάδα πόλο ανδρών για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα...

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, έκανε γνωστές τις επιλογές του για την προετοιμασία ενόψει Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι από τις 10 έως τις 25 Ιανουαρίου.

Είκοσι ένα πολίστες από πέντε ομάδες αναμένεται να λάβουν μέρος στην προετοιμασία, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 08:00 τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο κολυμβητικό συγκρότημα του ΟΑΚΑ.

Σημειώνεται πως η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα λάβει μέρος στον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις Σλοβενία, Κροατία και Γεωργία. Εκεί, σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής, οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στη Β΄ φάση, όπου δημιουργούνται δύο όμιλοι των έξι με τις ομάδες να μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Από τους ομίλους της Β΄ φάσης θα προκύψει κατευθείαν η τετράδα των ημιτελικών.

Οι 21 πολίστες των κλήσεων του Θοδωρή Βλάχου