Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη νίκη επί του Πανιώνιου με 18-11 στο πλαίσιο της εξ' αναβολής αναμέτρησής τους για την 6η αγωνιστική της Waterpolo League...

Τεράστιο πλεονέκτημα για την κορυφή του Ά' Ομίλου πήρε ο Παναθηναϊκός έπειτα την αναμέτρησή του με τον Πανιώνιο, όπου επικράτησε με 18-11 για την εξ' αναβολής 6η αγωνιστική της Waterpolo League. Οι δύο ομάδες, πλέον έχουν το μέγιστο των αγώνων με τους «πράσινους» να βρίσκονται στην κορυφή με 30 βαθμούς και τους «κυανέρυθρους» να μένουν στην 3η θέση με 21.

Η πρώτη περίοδος του ματς ήταν και η πιο παραγωγική στην αναμέτρηση. Οι άμυνες δεν έπαιξαν μεγάλο ρόλο, αλλά οι επιθέσεις έβγαζαν... φωτιές. Οι «πράσινοι» ήταν αυτοί που πήραν κεφάλι στο σκορ και διαφορά δύο τερμάτων με 6 γκολ έναντι τεσσάρων. Η απόσταση αυτή διατηρήθηκε για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τον Πανιώνιο να προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ (10-8).

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος μπήκε καλύτερα μειώνοντας τη διαφορά στο ελάχιστο. Ο Παναθηναϊκός πήρε πίσω τη διαφορά των δύο τερμάτων, ωστόσο με τα γκολ των Γούνα και Μπιτσάκου η διαφορά στο τέταρτο οκτάλεπτο ήταν στο ένα γκολ (12-11). Βέβαια, ο ρυθμός του Πανιωνίου σταμάτησε εκεί.

Το σύνολο του Δημήτρη Μάζη βελτίωσε στο μέγιστο την άμυνά του και μπροστά σκόραρε κατά ριπάς. Χωρίς να δεχθεί γκολ, ο Παναθηναϊκός πέτυχε έξι γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 18-11 στην αναμέτρηση.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 4-4, 2-3, 6-0

Παναθηναϊκός: Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 4, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης 3, Κουρούβανης 2, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Φιλιππίδης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

Πανιώνιος: Πόρτερ, Παυλοστάθης, Κ. Μπιτσάκος, Καρατζάς, Παπάκος, Σουζούκι, Α. Μπιτσάκος 4, Τρασάι, Μουρίκης 4, Γούνας 3, Κούκουνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Ανδριανόπουλος, Μότσιας