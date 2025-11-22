Live Streaming, Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο

Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών...

Το ματς στο Σεράφειο κολυμβητήριο κλείνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (22/11) για τη 10η αγωνιστική της Waterpolo League, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Παλαιό Φάληρο.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν την ομάδα του Φαλήρου, θέλοντας να διατηρήσουν το νικηφόρο σερί τους στο ελληνικό πρωτάθλημα και να παραμείνουν στην πρώτη θέση του Α' ομίλου.

Το πρώτο σπριντ είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 και τη μετάδοση του ματς θα κάνει το KOE TV.