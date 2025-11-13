Ριζούπολη... day για την ομάδα πόλο του Απόλλωνα Σμύρνης

Ο Τεό Λοράντος προτίμησε η... προπόνηση αντί στην πισίνα του Σεράφειου να γίνει με ποδόσφαιρο και μπάσκετ στη Ριζούπολη.

Στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης και, βεβαίως, «επαφής» με το σπίτι του Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη είχαν τη χαρά να βιώσουν σήμερα οι παίκτες της ομάδας υδατοσφαίρισης του Συλλόγου, τρεις μέρες πριν το σαββατιάτικο (15/11, 18:15) ματς πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο «Σεράφει»ο!

Με πρωτοβουλία του προπονητή Τεό Λοράντου, που μεγάλωσε δίπλα στο «Γεώργιος Καμάρας» βλέποντας πολλούς αγώνες της «ελαφράς ταξιαρχίας», η ομάδα πόλο επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου για να ζήσει μία υπέροχη… Ριζούπολη day!

Οι πολίστες πάτησαν το χορτάρι του ποδοσφαιρικού γηπέδου και δεν έμειναν απλά στα σουτάκια, αφού έπαιξαν και ποδόσφαιρο με τη διασκέδαση να «χτυπά» κόκκινο.

Η αρχή έγινε με το χώρισμα των ομάδων. Στη μία αρχηγός ο Λασκαρίδης, που επέλεξε για συμπαίκτες τους Σολανάκη, Καπότση, Μπογκντάνοβιτς, Μυρίλο, Γιαννάρα, και Νίκο Μητράκη και στην άλλη αρχηγός ο Σάρρος που διάλεξε Ντόμπε, Παππά, Αλαμάνο, Τσιαβαλιάρη, Αλευρίδη, Γιώργο Μητράκη, Ρομπόπουλο και Λιμαράκη!

Το ματς ήταν ντέρμπι και κρίθηκε στο γκολ, όταν μετά το 4-4, αποφασίστηκε το 5ο να είναι και το νικητήριο! Αυτό το πέτυχε ο Σολανάκης, που γνώρισε την αποθέωση με τους συμπαίκτες του να του… γυαλίζουν και το παπούτσι!

Η δράση συνεχίστηκε στο κλειστό. Εκεί οι 16 παίκτες (ο Καπότσης πήρε… ρεπό) χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Οι Παππάς (ταλέντο και σε ποδόσφαιρο-μπάσκετ), Σολανάκης, Αλευρίδης και Λιμαράκης κατάφεραν – με νίκες στον Ημιτελικό απέναντι σε Μπογκντάνοβιτς, Νίκο και Γιώργο Μητράκη και Αλαμάνο και στον Τελικό κόντρα στους Ντόμπε, Γιαννάρα, Λασκαρίδη και Μυρίλο, που νωρίτερα είχαν νικήσει τους Γαρδίκα, Ρομπόπουλο, Τσιαβαλιάρη και Σάρρο – να πάρουν την «κούπα»!

Φυσικά ο σκοπός της επίσκεψης ήταν όλοι, ευρισκόμενοι στο «σπίτι» του Απόλλωνα, να πάρουν μία ακόμη δυνατή «γεύση» της σπουδαίας ιστορίας του Συλλόγου, περιηγούμενοι στα αποδυτήρια, αλλά και στην αίθουσα της τροπαιοθήκης του «Γεώργιος Καμάρας»!

Η μέρα έκλεισε με το γεύμα που παρέθεσε στην «Αυλή» ο Πόλυς Αφρουδάκης! Τεχνικό επιτελείο, διοίκηση και όλοι οι αθλητές, κάποιοι εκ των οποίων συνοδεύονταν από τις συντρόφους τους, απόλαυσαν το κέρασμα σε μια υπέροχη μέρα γεμάτη… Απόλλωνα!



