Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε στο γήπεδο της Τούμπας την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους, λίγο πριν η αποστολή «πετάξει» για τη Βάρνα και από εκεί οδικώς για το Ράζγκραντ, όπου τον περιμένει η Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η προπόνηση είχε ένταση και ρυθμό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δουλεύει παράλληλα τακτικές λεπτομέρειες και καταστάσεις αγώνα. Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν με σοβαρότητα, γνωρίζοντας πως το ταξίδι στη Βουλγαρία κρύβει απαιτήσεις και ότι το αυριανό παιχνίδι μπορεί να αποδειχθεί κομβικό στη μάχη της πρόκρισης.

Στα «πιτς» παρέμειναν οι Γιώργος Γιακουμάκης, Δημήτρης Πέλκας και Ζόαν Σάστρε, με τον πρώτο να έχει τεθεί νοκ άουτ λόγω θλάσης στον αριστερό τετρακέφαλο. Η απουσία του φέρνει στο προσκήνιο δύο πρόσωπα: τον Ανέστη Μύθου και τον Φεντόρ Τσάλοφ, που καλούνται να σηκώσουν το βάρος της επίθεσης σε μια περίοδο με υψηλές απαιτήσεις.

Τα βλέμματα στρέφονται επίσης στον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος διεθνής επιστρέφει στο Ράζγκραντ ως αντίπαλος, γνωρίζοντας ότι όλο το γήπεδο θα έχει στραμμένο επάνω του το βλέμμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί απέναντι στη Λουντογκόρετς, αλλά η επιστροφή του ως παίκτης του ΠΑΟΚ έχει τον δικό της συμβολισμό.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με καθαρό στόχο: να παρουσιαστεί έτοιμος για μια απαιτητική βραδιά στη Βουλγαρία. Η συνέχεια θα δοθεί πλέον στο Ράζγκραντ, εκεί όπου το απόγευμα (20:00) θα μιλήσουν ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.