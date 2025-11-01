Η Βουλιαγμένη νικώντας με χαρακτηριστική άνεση εκτός έδρας τον ΓΣ Ηλιούπολης με 23-10, έφθασε στην 5η νίκη της στη Waterpolo League Women.

Η Βουλιαγμένη με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της, δεν είχε πρόβλημα για να νικήσει με άνεση εκτός έδρας τον ΓΣ Ηλιούπολης με 23-10 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Waterpolo League Women.

Παίρνοντας γκολ από 11 παίκτριες η Βουλιαγμένη έφθασε στην 5η νίκη της στο πρωτάθλημα, με τις Κρίστμας και Γιούστρα να σημειώνουν από τέσσερα γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 2-6, 4-8, 2-4, 2-5.



ΓΣ Ηλιούπολης (Στάθης Φανός): Λ. Μαυρωτά, Κύρκου, Ι. Μαυρωτά 4, Γεωργίου 1, Παναγιότι 2, Θεοφανοπούλου, Γκίλλα 1, Υφαντή, Κακλή, Κοτσάφτη-Απέργη 1, Κρασάκη, Φέλλα 1, Σταυρίδου, Χαλκίτη, Κελαδίτη.

ΝΟΒ (Κική Λιόση): Καρύτσα, Κουτσαντά 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 4, Σταρίδα 1, Βάλβη 1, Κρασσά 2, Γιούστρα 4, Δ. Ανδρεάδη 3, Καπετοπούλου 2, Αγγελίδη 2, Λουπάκη, Α. Ανδρεάδη, Κοβάτσεβιτς 2.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (6η αγωνιστική)

Σάββατο 1/11

Ολυμπιακός - ΝΟΠ 27-6

Πανιώνιος - Ρέθυμνο 18-8

ΝΕ Πατρών – ΠΑΟΚ 11-16

ΓΣ Ηλιούπολης - Βουλιαγμένη 10-23

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

12:00 Κολ. Βουλιαγμένης Χανιά - Εθνικός

18:15 Κολ. Βουλιαγμένης Γλυφάδα - Άλιμος (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία

(6η αγωνιστική)