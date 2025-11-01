Σαββατιάτικος περίπατος για τη Βουλιαγμένη στην Ηλιούπολη
Η Βουλιαγμένη με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της, δεν είχε πρόβλημα για να νικήσει με άνεση εκτός έδρας τον ΓΣ Ηλιούπολης με 23-10 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Waterpolo League Women.
Παίρνοντας γκολ από 11 παίκτριες η Βουλιαγμένη έφθασε στην 5η νίκη της στο πρωτάθλημα, με τις Κρίστμας και Γιούστρα να σημειώνουν από τέσσερα γκολ.
Τα οκτάλεπτα: 2-6, 4-8, 2-4, 2-5.
ΓΣ Ηλιούπολης (Στάθης Φανός): Λ. Μαυρωτά, Κύρκου, Ι. Μαυρωτά 4, Γεωργίου 1, Παναγιότι 2, Θεοφανοπούλου, Γκίλλα 1, Υφαντή, Κακλή, Κοτσάφτη-Απέργη 1, Κρασάκη, Φέλλα 1, Σταυρίδου, Χαλκίτη, Κελαδίτη.
ΝΟΒ (Κική Λιόση): Καρύτσα, Κουτσαντά 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 4, Σταρίδα 1, Βάλβη 1, Κρασσά 2, Γιούστρα 4, Δ. Ανδρεάδη 3, Καπετοπούλου 2, Αγγελίδη 2, Λουπάκη, Α. Ανδρεάδη, Κοβάτσεβιτς 2.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (6η αγωνιστική)
Σάββατο 1/11
- Ολυμπιακός - ΝΟΠ 27-6
- Πανιώνιος - Ρέθυμνο 18-8
- ΝΕ Πατρών – ΠΑΟΚ 11-16
- ΓΣ Ηλιούπολης - Βουλιαγμένη 10-23
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
- 12:00 Κολ. Βουλιαγμένης Χανιά - Εθνικός
- 18:15 Κολ. Βουλιαγμένης Γλυφάδα - Άλιμος (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Η βαθμολογία
(6η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 18
- 2.Εθνικός 15
- 3.Βουλιαγμένη 15
- 4.Πανιώνιος 12
- 5.Άλιμος 9
- 6.Χανιά 9
- 7.ΠΑΟΚ 9
- 8.Γλυφάδα 6
- 9.ΝΕ Πατρών 3
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 3
- 11.ΝΟ Πατρών 3
- 12.Ρέθυμνο 0
