Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Γλυφάδα

ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Γλυφάδα στη Waterpolo League ανδρών
Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα από τον Απόλλωνα Σμύρνης, επέστρεψε στις επιτυχίες, με τον Δικέφαλο να νικά τη Γλυφάδα με 16-11, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 4η αγωνιστική της α' φάσης της Waterpolo League ανδρών.
Ο ΠΑΟΚ έφθασε στην 3η νίκη του κι ανέβηκε μόνος στην 3η θέση του Β' Ομίλου, ενώ η Γλυφάδα γνώρισε την 3η ήττα της.
Ο ΠΑΟΚ έβαλε τις βάσεις νίκης με ένα ξέσπασμα μετά τα μισά στο 2ο οκτάλεπτο, όταν με διαδοχικά γκολ από τους Γραμματικό, Χονδροκούκη και δύο από τον Τσολακούδη ξέφυγε με 10-4. Οι Ντέλιτς και Κεχαλάρης ανέβασαν τη διαφορά στο 12-5 και χωρίς να απειληθεί ήρθε το τελικό 16-11.
Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-1, 4-4, 3-3
ΠΑΟΚ (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο 1, Β. Κεχαλάρης, Λεωνιδάκης, Ι. Κεχαλάρης 3, Τσολακούδης 3, Χονδροκούκης 2, Ντέλιτς 4, Χ. Μπιτσάκος 2, Γραμματικός 1, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Ράπτης, Μαρινάγης.
ΑΝΟΓ (Γιώργος Παπαδόπουλος): Κουρούβανης, Τζελάτης 1, Παπούκας, Μπόμπος 1, Χρυσοσπάθης 3, Κάρας, Γιαννόπουλος, Βαλλιανάτος, Μαυράκης 2, Δερμιτζάκης 1, Ηλιόπουλος 2, Γιαννάτσης 1, Κατσινούλας, Αλευράς, Φρυδάς.
H βαθμολογία - Β' Όμιλος
(4η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 12
- 2.Απόλλων Σμ. 12
- 3.ΠΑΟΚ 9
- 4.ΓΣ Περιστερίου 6
- 5.Υδραϊκός 6
- 6.Γλυφάδα 3
- 7.ΟΦΘ 0
- 8.Λάρισα 0
