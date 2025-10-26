Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Γλυφάδα

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του την κακή εμφάνιση με τον Απόλλωνα Σμύρνης κι επέστρεψε στις επιτυχίες, νικώντας τη Γλυφάδα με 16-11.

Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα από τον Απόλλωνα Σμύρνης, επέστρεψε στις επιτυχίες, με τον Δικέφαλο να νικά τη Γλυφάδα με 16-11, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 4η αγωνιστική της α' φάσης της Waterpolo League ανδρών.

Ο ΠΑΟΚ έφθασε στην 3η νίκη του κι ανέβηκε μόνος στην 3η θέση του Β' Ομίλου, ενώ η Γλυφάδα γνώρισε την 3η ήττα της.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε τις βάσεις νίκης με ένα ξέσπασμα μετά τα μισά στο 2ο οκτάλεπτο, όταν με διαδοχικά γκολ από τους Γραμματικό, Χονδροκούκη και δύο από τον Τσολακούδη ξέφυγε με 10-4. Οι Ντέλιτς και Κεχαλάρης ανέβασαν τη διαφορά στο 12-5 και χωρίς να απειληθεί ήρθε το τελικό 16-11.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-1, 4-4, 3-3

ΠΑΟΚ (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο 1, Β. Κεχαλάρης, Λεωνιδάκης, Ι. Κεχαλάρης 3, Τσολακούδης 3, Χονδροκούκης 2, Ντέλιτς 4, Χ. Μπιτσάκος 2, Γραμματικός 1, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Ράπτης, Μαρινάγης.

ΑΝΟΓ (Γιώργος Παπαδόπουλος): Κουρούβανης, Τζελάτης 1, Παπούκας, Μπόμπος 1, Χρυσοσπάθης 3, Κάρας, Γιαννόπουλος, Βαλλιανάτος, Μαυράκης 2, Δερμιτζάκης 1, Ηλιόπουλος 2, Γιαννάτσης 1, Κατσινούλας, Αλευράς, Φρυδάς.

H βαθμολογία - Β' Όμιλος

(4η αγωνιστική)