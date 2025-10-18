Εύκολο έργο στο Περιστέρι είχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 21-6 της ομώνυμης ομάδας στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών, διευρύνοντας το νικηφόρο του σερί...

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στο κολυμβητήριο της Χωράφας στο Περιστέρι, παίρνοντας τη νίκη επί της ομάδας των δυτικών προαστίων με σκορ 21-6. Αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη των «ερυθρόλευκων» σε ισάριθμες αγωνιστικές, οι οποίοι διατήρησαν το αήττητό του παραμένοντας πρώτη στον Β' Όμιλο της Watepolo League ανδρών.

Μετά την ευρωπαϊκή τους νίκη επί της Μλάντοστ, οι νταμπλούχοι Ελλάδας επέστρεψαν με νίκη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα. «Θύμα» τους για την τρίτη αγωνιστική ήταν το Περιστέρι, το οποίο δεν κατάφερε να φέρει αντίσταση στο σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς.

Από το πρώτο λεπτό του ματς, ο Ολυμπιακός είχε τον πρώτο λόγο και μετά το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου τα πράγματα είχαν γίνει αρκετά ξεκάθαρα. Οι «ερυθρόλευκοι» με πλουραρισμό στο σκοράρισμα πήραν πολύ γρήγορα διψήφια διαφορά και έτσι έβαλες τις βάσεις για μία ακόμη νίκη.

Η ομάδα του Περιστερίου από το 1-11 του πρώτου μισού κατάφερε να βρει γκολ επιθετικά, αλλά χωρίς να κάνει κάτι απειλητικό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος «έσπασε» ξανά το φράγμα τον 20 γκολ για να πάρει τη νίκη με το τελικό 21-6.

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 1-6, 3-6, 2-4

Τα στατιστικά του ματς εδώ

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube