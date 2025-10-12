Ο ΠΑΟΚ και ο Εθνικός πέτυχαν το δύο στα δύο στη Waterpolo League ανδρών, το πανόραμα της αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ και ο Εθνικός Πειραιά διπλασίασαν τις νίκες τους στη Waterpolo League ανδρών, με τον Δικέφαλο να νικά τον Υδραϊκό με 17-6 στο Ποσειδώνιο και την πειραϊκή ομάδα να επικρατεί επί των Χανίων με 15-10 στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ με ένα επιμέρους σκορ 5-0 στο 2ο οκτάλεπτο, ξέφυγε με 10-3, βάζοντας τις βάσεις για τη 2η νίκη του στον Β' όμιλο της α' φάσης.

Στη Βουλιαγμένη το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο για τρία οκτάλετπα, με τα Χανιά-τυπικά γηπεδούχα- να προηγούνται με 8-7. Όμως η τελευταία περίοδος ανήκε στον Εθνικό, που προσπέρασε με 10-8 (5:58), διατήρησε το +3 (12-9), φθάνοντας στο 13-10 κι επίσης στη 2η νίκη του για τον Α' Όμιλο. Για τα Χανιά ήταν το πρώτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, καθώς αναβλήθηκε το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χίο.

Τα στοιχεία των αγώνων

ΠΑΟΚ - Υδραϊκός 17-6

Tα οκτάλεπτα: 5-3, 5-0, 3-2, 4-1.

ΠΑΟΚ (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο, Μανθογιάννης, Σπυρίδης, Λεωνιδάκης 1, Κεχαλάρης 3, Τσολακούδης 3, Χονδροκούκης 1, Ντέλιτς 3, Χ. Μπιτσάκος 2, Γραμματικός 2, Ανδρικόπουλος, Σιορλίδης, Καραλής, Μαρινάγης 2.

Υδραϊκός (Νίκος Καραμάνης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης 1, Παγουλάτος, Λεμπέσης, Χατζηκυριακάκης, Δίπλαρος, Άντζιτς, Σγουρίδης 1, Μασμανίδης, Τσαταλιός 2, Αγκόρτσας 1, Καραγιάννης, Πανέρατος, Σιαμάς 1.

Χανιά - Εθνικός 10-15

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-3, 3-3, 2-8

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 2, Σκουνάκης, Ράτζκο 1, Χατζάκης, Τοράκης 2, Γεωρβασάκης 1, Ζουζούνης 1, Λεγάκης, Μαζοκοπάκης 2, Χαραλαμπόπουλος, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης, Δρίτσας 1, Παππάς

Εθνικός (Φάνης Κουντουδιός): Γρηγοριάδης, Αντάτσι 4, Θαλασσινός 1, Τεσάνοβιτς 2, Ξυλάς, Ιωάννου, Τσιστράκης, Καραβιώτης 2, Παπάκος 3, Στελλάτος, Λαδάς Π., Λαδάς Σ. 3, Μαυριόπουλος, Χατζής, Κόχειλας.

Πρόγραμμα- Αποτελέσματα - Βαθμολογίες - Σκόρερ

(2η αγωνιστική)

Παρασκευή 10/10

Πανιώνιος – Χίος 16-10 (Α΄ Όμιλος)

Σάββατο 11/10

ΟΦΘ – Απόλλων Σμύρνης 7-26 (Β’ Όμιλος)

Ολυμπιακός - Γλυφάδα 30-7 (Β’ Όμιλος)

Λάρισα – ΓΣ Περιστερίου 7-22 (Β’ Όμιλος)

Παλαιό Φάληρο – Βουλιαγμένη Aναβλήθηκε (Α΄ Όμιλος)

Παναθηναϊκός – ΝΟ Πατρών 25-4 (Α’ Όμιλος)

Κυριακή 12/10

Χανιά – Εθνικός 10-15 (Α΄ Όμιλος)

ΠΑΟΚ - Υδραϊκός 17-6 (Β΄ Όμιλος)

Οι βαθμολογίες

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 6 (45-7)

2.Εθνικός 6 (37-25)

3.Βουλιαγμένη 3 (25-16)*

4.Πανιώνιος 3 (32-35)

5.Χανιά 0 (10-15)*

6.Χίος 0 (10-16)*

7.ΝΟΠ 0 (19-47)

8.Π. Φάληρο 0 (3-20)*

*Σε ένα παιχνίδι

Β' Όμιλος

1.Ολυμπιακός 6 (63-11)

2.Απόλλων Σμ. 3 (47-17)

3.ΠΑΟΚ 6 (35-14)

4.ΓΣ Περιστερίου 3 (30-25)

5.Υδραϊκός 3 (23-24)

6.ΟΦΘ 0 (14-43)

7.Γλυφάδα 0 (17-51)

8.Λάρισα 0 (11-55)

Η 3η αγωνιστική



Α' Όμιλος

Σάββατο 18/10

ΝΟΠ - Χανιά 13:00

Εθνικός - Πανιώνιος 17:00

Χίος - Π. Φάληρο 17:00

Βουλιαγμένη - Παναθηναϊκός (19/10, 18:15)

Β' Όμιλος

Υδραϊκός-Λάρισα 14:30

Γλυφάδα-ΟΦΘ 16:00

ΓΣ Περιστερίου-Ολυμπιακός 18:00

Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΟΚ (19/10, 20:30)



Οι σκόρερ