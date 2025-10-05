Ο Εθνικός με ξέσπασμα νίκησε τον ΝΟ Πατρών στην πρεμιέρα της Waterpolo League ανδρών

Ο Εθνικός με ξέσπασμα στο τελευταίο οκτάλεπτο νίκησε τον ΝΟ Πατρών με 22-15 στον Πειραιά, στην 1η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Με νίκη άρχισε την πορεία του στη Waterpolo League ανδρών ο Εθνικός, νικώντας τον ΝΟ Πατρών με 22-15 στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, για τον Α' Όμιλο της 1ης φάσης.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο και κρίθηκε στο τελευταίο οκτάλεπτο. Εκεί ο ΝΟΠ ισοφάρισε σε 13-13, όμως οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 16-13 (05:57) και 20-14 (02:14), φθάνοντας στο τελικό 22-15.

Ο Ιάπωνας, Σεΐγια Αντάτσι με έξι γκολ και ο Ντόρντε Τεσάνοβιτς με πέντε, οδήγησαν τον Εθνικό, ενώ ο Παναγιώτης Σιαμάς με τέσσερα γκολ, ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 3-3, 5-3, 9-3.

