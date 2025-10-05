Ο Εθνικός με ξέσπασμα νίκησε τον ΝΟ Πατρών στην πρεμιέρα της Waterpolo League ανδρών
Με νίκη άρχισε την πορεία του στη Waterpolo League ανδρών ο Εθνικός, νικώντας τον ΝΟ Πατρών με 22-15 στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, για τον Α' Όμιλο της 1ης φάσης.
Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο και κρίθηκε στο τελευταίο οκτάλεπτο. Εκεί ο ΝΟΠ ισοφάρισε σε 13-13, όμως οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 16-13 (05:57) και 20-14 (02:14), φθάνοντας στο τελικό 22-15.
Ο Ιάπωνας, Σεΐγια Αντάτσι με έξι γκολ και ο Ντόρντε Τεσάνοβιτς με πέντε, οδήγησαν τον Εθνικό, ενώ ο Παναγιώτης Σιαμάς με τέσσερα γκολ, ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους.
Τα οκτάλεπτα: 5-4, 3-3, 5-3, 9-3.
Τα στατιστικά του αγώνα εδώ
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
1ης αγωνιστική
Σάββατο 4/10
- Χίος - Χανιά Αναβλήθηκε (Α' Όμιλος)
- Λάρισα - Ολυμπιακός 4-33 (Β’ Όμιλος)
- Υδραϊκός - ΟΦΘ 17-7 (Β’ Όμιλος)
- ΓΣ Περιστερίου - ΠΑΟΚ 8-18 (Β’ Όμιλος)
- Παλαιό Φάληρο - Παναθηναϊκός 3-20 (Α’ Όμιλος)
Κυριακή 5/10
- Εθνικός Π. - ΝΟ Πατρών 22-15 (Α’ Όμιλος)
Τετάρτη 8/10
- 18:00 Κολ. Λαιμού Βουλιαγμένη - Πανιώνιος (Α’ Όμιλος)
- 21:30 Κολ. Σεράφειο: Απόλλων Σμύρνης - Γλυφάδα (Α’ Όμιλος)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.